Обнародован состав сборной Украины на матчи Кубка Федерации
13:49, 05 января 2014Спорт
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Капитан женской сборной Украины по теннису Наталья Медведева обнародовала состав команды на предстоящие матчи Кубка Федерации.
Капитан женской сборной Украины по теннису обнародовала состав на матчи Кубка Федерации
Об этом сообщает Теннисный портал Украины.
С 3 по 10 февраля в Будапеште состоится групповой турнир в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, в котором 17 команд разыграют две путевки в плей-офф Второй мировой группы.
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В составе сборной Украины в этом турнире примут участие Элина Свитолина, Надежда Киченок, Ольга Савчук и Людмила Киченок.
В составе украинской команды можно будет провести две замены. Последний срок - за час до встречи капитанов сборных, которая состоится в Будапеште 3 февраля.
Жеребьевка группового турнира Кубка Федерации состоится 13 января в Лондоне.
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