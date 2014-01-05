Обнародован состав сборной Украины на матчи Кубка Федерации

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

С 3 по 10 февраля в Будапеште состоится групповой турнир в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, в котором 17 команд разыграют две путевки в плей-офф Второй мировой группы.

Читайте также: Сборные Украины и Канады по теннису назвали составы на матч Кубка Федерации

В составе сборной Украины в этом турнире примут участие Элина Свитолина, Надежда Киченок, Ольга Савчук и Людмила Киченок.

В составе украинской команды можно будет провести две замены. Последний срок - за час до встречи капитанов сборных, которая состоится в Будапеште 3 февраля.

Жеребьевка группового турнира Кубка Федерации состоится 13 января в Лондоне.