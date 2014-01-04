Пидгрушная положила начало биатлонным успехам Украины в 2014-м

Пидгрушная прошла 7,5-километровую дистанцию на 36 секунд медленнее, чем победительница гонки белоруска Дарья Домрачева. Второй финишировала финка Кайся Мякярайнен, пишет ZN.UA.

Гонка проходила в плохих погодных условиях - над трассой стоял туман, свои коррективы в выступление биатлонистов вносил и ветер. Проблемы гонщики испытали и со снежным покрытием. Однако при этом Пидгрушная показала хорошую скорость и благодаря блестящей по точности стрельбе (ни одного промаха!) пришла к финишу с одним из лучших временных показателей. Впрочем, чуть позже ее обошли Кайсм Мякярайнен и Дарья Домрачева, у которых ход оказался чуть лучше.

После финиша оказалось, что еще одной спортсменкой, которая прошла дистанцию без промахов (кроме тех, кто окупировал подиум) стала украинка Вита Семеренко. Однако из-за худшей скорости она оказалась на 17-м месте. Ее сестра Валя - шестая.

Таким образом, украинские биатлонистки сумели повторить успешную серию 15-летней давности, когда им удавалось финишировать в призах в шести гонках подряд. И судя по всему, достижение Елены Зубриловой, Елены Петровой и Ко, нынешний состав сборной сможет превзойти.

Благодаря успешному выступлению на спринте в Оберхофе украинская сборная - уверенный лидер зачета Кубка Наций. А Валя Семеренко - вторая в табели о рангах Кубка Мира-2013/14 - она отстает от чешки Гарбиэлы Сукаловой всего на три балла.

Отметим и довольно удачное выступление мужчин в том же виде программы, который состоялся чуть раньше: украинец Артем Прима претендовал на попадание на подиум, однако на финише поначалу уступил россиянину Евгению Устюгову, а затем и в заочном споре оказался хуже француза Мартена Фуркада, финишировав 5-м. Сергей Семенов занял 17-е место, Сергей Седнев - 33-й, Дмитрий Пидручный - 45-й, а Андрей Дериземля - 50-й.

4 января в Оберхофе состоятся мужская и женская гонки преследования, а завершится предпоследний олимпийский этап масс-стартом.

Отметим, что несколькими днями ранее, еще в 2013-м году, Пидгрушная вместе с Андреем Дериземлей финишировали вторыми в традиционной Рождественской гонке чемпионов.