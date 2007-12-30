Футбольный тренер ушел в отпуск и умер

Бывший главный тренер футбольной сборной Намибии Бен Бамфучайл скончался после болезни в своем родном городе Китве (Замбия), где проводил отпуск, передает Лента.русо ссылкой на AFP.

Информацию о смерти тренера подтвердил президент Ассоциации футбола Замбии Тэдди Мулонж. Он выразил соболезнование родным и близким Бамфучайла. Этот специалист известен тем, что стал первым наставником, который сумел вывести сборную Замбии в финальный турнир Кубка Африки.

В нынешнем сезоне под его руководством впервые в истории пробилась на главный континентальный турнир и сборная Намибии. Однако в начале декабря он неожиданно покинул свой пост. У 47-летнего Бамфучайла остались супруга и шестеро детей.