Результаты 20-го тура английской Премьер-лиги

21:28, 29 декабря 2007
Спорт
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Вест Хэм обошелся с МЮ "по-хэмски"

Завершились сегодняшние матчи 20-го тура английской Премьер-лиги.

Бирмингем - Фулхэм 1:1 (Ларссон 55 - Боканегра 8)

Челси - Ньюкасл 2:1 (Эссьен 29, Калу 87 - Батт 56)

Портсмут - Миддлсбро 0:1 (Тунджай 20)

Сандерленд - Болтон 3:1 (Ричардсон 13, Джонс 32, Дейл Мерфи 90 - Диуф 41)

Тоттенхэм - Рединг 6:4 (Бербатов 7, 63, 73, 83, Мальбранк 76, Дефо 79 - К.Сиссе 16, Ингемарссон 53, Китсон 69, 74)

Уиган - Астон Вилла 1:2 (Брамбл 28 - Дэвис 55, Агболахор 70)

Вест Хэм - МЮ 2:1 (А.Фердинанд 78, Апсон 81 - Роналду 14)

Эвертон - Арсенал 1:4 (Кахилл 19 - Эдуардо 47, 58, Адебайор 78, Росицки 90).

Завтра играют Дерби - Блекберн и Манчестер Сити - Ливерпуль.

 

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