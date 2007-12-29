Результаты 20-го тура английской Премьер-лиги

Вест Хэм обошелся с МЮ "по-хэмски"

Завершились сегодняшние матчи 20-го тура английской Премьер-лиги. Бирмингем - Фулхэм 1:1 (Ларссон 55 - Боканегра 8) Челси - Ньюкасл 2:1 (Эссьен 29, Калу 87 - Батт 56) Портсмут - Миддлсбро 0:1 (Тунджай 20) Сандерленд - Болтон 3:1 (Ричардсон 13, Джонс 32, Дейл Мерфи 90 - Диуф 41) Тоттенхэм - Рединг 6:4 (Бербатов 7, 63, 73, 83, Мальбранк 76, Дефо 79 - К.Сиссе 16, Ингемарссон 53, Китсон 69, 74) Уиган - Астон Вилла 1:2 (Брамбл 28 - Дэвис 55, Агболахор 70) Вест Хэм - МЮ 2:1 (А.Фердинанд 78, Апсон 81 - Роналду 14) Эвертон - Арсенал 1:4 (Кахилл 19 - Эдуардо 47, 58, Адебайор 78, Росицки 90). Завтра играют Дерби - Блекберн и Манчестер Сити - Ливерпуль.

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