Шумахеру сделали вторую операцию

Главный врач госпиталя в Гренобле Жан-Франсуа Пайен сообщил, что Михаэлю Шумахеру сделали повторную операцию, после которой его состояние несколько улучшилось.

При этом пока непонятно, когда гонщика выведут из искусственной комы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Bild.

Ранее врачи госпиталя в Гренобле, в котором находится немецкий спортсмен, сообщили, что им удалось стабилизировать положение спортсмена.

30 декабря Шумахер, получивший серьезную черепно-мозговую травму, впал в кому. У «Красного барона» также было диагностировано кровоизлияние в мозг.