Врачам удалось стабилизировать состояние Шумахера
08:56, 31 декабря 2013Спорт
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Шумахер до сих пор в коме.
Дополнительная информация о состоянии Шумахера - через несколько часов / Фото: svit24.net
Врачам госпиталя в Гренобле удалось стабилизировать состояние семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера, которое до этого оценивалось как критическое с неясным прогнозом.
В следующий раз информация о здоровье бывшего пилота «Феррари» появится в обед, соообщает «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что немецкий гонщик, получивший серьезную черепно-мозговую травму, впал в кому. Бывшему пилоту «Феррари» также было диагностировано кровоизлияние в мозг.
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