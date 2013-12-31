Врачам удалось стабилизировать состояние Шумахера

Врачам госпиталя в Гренобле удалось стабилизировать состояние семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера, которое до этого оценивалось как критическое с неясным прогнозом.

В следующий раз информация о здоровье бывшего пилота «Феррари» появится в обед, соообщает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что немецкий гонщик, получивший серьезную черепно-мозговую травму, впал в кому. Бывшему пилоту «Феррари» также было диагностировано кровоизлияние в мозг.