Шева почувствовал крылья за спиной

Украинец Андрей Шевченко стал главной ударной силой Челси.

В отсутствие Дидье Дрогба и после полученной травмы Фрэнка Лэмпарда, ответственность за игру в атаке в матче против Астон Виллы взял Андрей Шевченко, пишет Football.ua.

На его счету дубль и результативная передача на Алекса. В ближайших матчах именно от украинца ждут серьезных действий.

"Я чувствую, что играл хорошо против Виллы, - говорит Шевченко. - Но для меня важнее - результат команды. А он не совсем утешительный".

"Челси должен был победить, но игра выдалась сумасшедшей. Обе команды действительно хотели показать красивый футбол".

"Сейчас я чувствую себя намного лучше, ощущаю уверенность в собственных силах. Хочу так играть в каждом матче".

"Мой второй гол выдался очень красивым и понравился мне самому. Но все же лучшим эпизодом считаю комбинацию с Алексом. Он защитник - но разобрался в ситуации просто превосходно. Это был фантастический гол