Шева почувствовал крылья за спиной
От украинца ждут серьезных действий
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В отсутствие Дидье Дрогба и после полученной травмы Фрэнка Лэмпарда, ответственность за игру в атаке в матче против Астон Виллы взял Андрей Шевченко, пишет Football.ua.
На его счету дубль и результативная передача на Алекса. В ближайших матчах именно от украинца ждут серьезных действий.
"Я чувствую, что играл хорошо против Виллы, - говорит Шевченко. - Но для меня важнее - результат команды. А он не совсем утешительный".
"Челси должен был победить, но игра выдалась сумасшедшей. Обе команды действительно хотели показать красивый футбол".
"Сейчас я чувствую себя намного лучше, ощущаю уверенность в собственных силах. Хочу так играть в каждом матче".
"Мой второй гол выдался очень красивым и понравился мне самому. Но все же лучшим эпизодом считаю комбинацию с Алексом. Он защитник - но разобрался в ситуации просто превосходно. Это был фантастический гол