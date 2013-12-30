Шумахер впал в кому
Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер находится в коме.
Об этом сообщил менеджмент легендарного гонщика в официальном бюллетене для прессы, пишет Чемпионат.com.
Как сообщается, немец оказался в критическом состоянии после инцидента, случившегося во время катания на горных лыжах во французских Альпах.
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При падении Шумахер сильно ударился головой о скалу, и даже надетый шлем не предотвратил серьёзных травм — сообщается о кровоизлиянии в мозг, потребовалось немедленное нейрохирургическое вмешательство.
Врачи начали оперировать Михаэля, после того как он был переправлен в госпиталь в Гренобль: к тому моменту гонщик уже был в коме.
Напомним, изначально информация была более оптимистичной: говорили, что речь может идти о сотрясении мозга и гонщик в сознании.