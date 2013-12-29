«Будівельник» выиграл третий матч за неделю

Как передает корреспондент УНИАН, это был последний матч турнира в нынешнем календарном году.

«Строители» проводили третий матч за неделю. Это было связано с тем, что осенью команда была максимально загружена, проводя кроме игр национального чемпионата еще и игры самого престижного клубного турнира Евролиги. Теперь команда наверстывает упущенное, догоняя соперников по количеству сыгранных матчей.

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После побед в Киеве над днепропетровским «Днепром» и в Южном над «Химиком», команда завершала календарный 2013-й год игрой в Днепродзержинске. Игра получилась неровной, с явными перепадами в действиях обеих команд. В первых трех четвертях свои условия диктовали хозяева, которые после первой половины вели в счете с разницей «+15», а в третьем позволили сопернику сократить разницу в счете лишь на 3 балла. А решающей в матче оказалась заключительная 10-минутка, в которой «строители» буквально смяли оппонентов - 21:4.

Лучшим бомбардиром в составе киевлян уже во второй игре подряд стал американский легионер ДеХуан Саммерс, набравший 18 очков.

Таким образом, «Будивельник» теперь имеет в турнирной таблице показатели побед и поражений 8/5, деля 4-5 места с запорожским «Ферро-ЗНТУ». Тройку лидеров составляют «Донецк», «Химик» (по 10/2) и «Одесса» - 9/4.

Чемпионат Суперлиги возобновится после новогодних каникул 5 января.