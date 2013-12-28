Криштиану Роналду считает, что заслужил "Золотой мяч"

Нападающий мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду считает, что заслуживает получить за 2013 год "Золотой мяч" — приз, который вручают лучшему футболисту мира по итогам года. Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на испанские СМИ.

"Как и год назад, думаю, что заслуживаю "Золотой мяч". Я бы хотел выигрывать его каждый год", — заявил Роналду.

Кроме Роналду претендентами на "Золотой мяч" являются аргентинец Лионель Месси и француз Франк Рибери.

Месси с 2009 года является бессменным обладателем награды.