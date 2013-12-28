Криштиану Роналду считает, что заслужил "Золотой мяч"
19:09, 28 декабря 2013Спорт
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Кроме Роналду претендентами на "Золотой мяч" являются аргентинец Лионель Месси и француз Франк Рибери.
Роналду хочет получать "Золотой мяч" каждый год
Нападающий мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду считает, что заслуживает получить за 2013 год "Золотой мяч" — приз, который вручают лучшему футболисту мира по итогам года. Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на испанские СМИ.
"Как и год назад, думаю, что заслуживаю "Золотой мяч". Я бы хотел выигрывать его каждый год", — заявил Роналду.
Кроме Роналду претендентами на "Золотой мяч" являются аргентинец Лионель Месси и француз Франк Рибери.
Месси с 2009 года является бессменным обладателем награды.
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