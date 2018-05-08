Спортивный год-2013: от выборов главы МОК до локаута в НХЛ

1. Выборы президента МОК. Победил – немец Томас Бах, проиграл (среди прочих) – Сергей Бубка

Это событие не имеет прямого отношения ни к одному отдельно взятому спортивному соревнованию в мире. Тем не менее, выборы главного чиновника всегда являются топ-темой. А в последнее время, после окончания 21-летней эры правления Хуана Антонио Самаранча, эти выборы и вовсе стали абсолютно непредсказуемыми (хотя, после Самаранча на протяжении 12 лет у руля организации и удавалось держаться Жаку Рогге).

В выборах-2013 приняли участие сразу пять кандидатов, среди которых был и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Украинец изначально не был фаворитом в борьбе за этот пост. А его главным минусом аналитики называли слишком молодой, как для такой должности, возраст. На момент выборов – 10 сентября – Бубке не исполнилось даже 50-ти (свой юбилей прославленный украинский прыгун с шестом отпраздновал 4 декабря). Кроме того, спортивные достижения многократного мирового рекордсмена и олимпийского чемпиона Сеула-88 никогда не считались преимуществом в борьбе за кресло чиновника. Что касается кабинетной работы, то опыта, заработанного в должности главы Национального олимпийского комитета Украины оказалось недостаточно для того, чтобы убедить членов МОК в своем превосходстве над конкурентами.

Победу одержал более взрослый и искушенный в такого рода баталиях 59-летний (на тот момент) Глава Олимпийской спортивной конфедерации Германии Томас Бах. Немец, который долгое время считался наиболее вероятным преемником Рогге, стал первым в истории МОК руководителем, у которого есть олимпийский чемпионский титул. В 1976 году в Монреале фехтовальщик Бах единственный раз выступил на Олимпийских играх. В личном первенстве среди рапиристов он не выходил на дорожку, а в командном вместе с Маттиасом Бером, Харальдом Хайном, Клаусом Райхертом и Эриком Зенс-Гориусом выиграл золото, победив в финале команду Италии. Куда больший у него опыт в качестве чиновника. Бах стал членом МОК в 1991 году, неоднократно занимал там пост вице-президента, на который в очередной раз заступил в 2006 году. И вот теперь он стал президентом МОК. 23 декабря Томасу Баху исполнилось 60 лет.

2. Уход сэра Алекса Фергюссона из «Манчестер Юнайтед»

Самая большая потеря года не только в футбольном, но и вообще в спортивном мире. Отправился на пенсию, безусловно, лучший футбольный тренер в истории.

Фергюссон на протяжении 27 лет тренировал один из сильнейших клубов мира - «Манчестер Юнайтед», добившись с ним уникальных достижений. Под его руководством команда побеждала во всех клубных турнирах, существующих в мире, за исключением Лиги Европы (Кубка УЕФА). В четырех внутрианглийских турнирах команда побеждала в общей сложности 32 раза — Премьер-лиге (13), Кубке Англии (5), Кубке лиги (4) и Суперкубке (10). Что касается международных турниров, то трофей Лиги чемпионов он выигрывал дважды, и, по одному разу, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

Рыцарский титул британская королева Елизавета II ему пожаловала 12 июня 1999 года.

3. Уход Виталия Кличко из профессионального бокса в политику

Еще одна значимая потеря года. 42-летний Доктор Железный Кулак свой последний на сегодняшний день бой провел 8 сентября 2012-го в Москве, победив Мануэля Чарра. Впрочем, победа не выглядела однозначной. Соперник оказал достойное сопротивление Кличко-старшему в первых трех раундах, а в четвертом пропустил удар левым кроссом, что привело к обильному кровотечению. Бой был остановлен по решению рефери.

Всего за карьеру Кличко провел 47 боев, выиграв 45 из них и дважды проиграв.

Чемпионом мира по версии WBC он стал в октябре 2008 года, победив в первом же бою после возвращения на ринг. До этого, в декабре 2005-го года, Виталий уже объявлял о завершении карьеры из-за травмы. Таким образом, титул чемпиона он удерживал 5 лет подряд — с 2008-го по 2013-й.

О прерывании карьеры Кличко-старший объявил в середине декабря 2013-го. А 26-го декабря пояснил, что пока не принял окончательного решения о завершении выступлений: «На данный момент я не буду официально подтверждать, что моя карьера закончена. У меня уже был длительный перерыв, но я вернулся на ринг и смог завоевать титул. Глава WBC Хосе Сулейман разрешил мне сделать так еще раз».

В любом случае, после того, как он решил сконцентрироваться на карьере политика, на титул WBC, а заодно, и абсолютного чемпиона мира, теперь претендует Кличко-младший — Владимир, который хочет осуществить свой грандиозный план – единоличное обладание всеми престижными трофеями боксерского мира одновременно – до конца 2014-го года.

4. Себастьян Феттель — самый молодой четырехкратный чемпион мира «Формулы-1»

Уникальность немецкого автогонщика заключается в том, что все свои титулы он завоевывал, будучи самым молодым чемпионом в истории. В 2010-м – самый молодой чемпион, в 2011-м – самый молодой двукратный чемпион, в 2012-м – самый молодой трехкратный и в 2013-м – самый молодой четырёхкратный.

Помимо этого, гонщик установил еще великое множество достижений в категории «самый молодой». Феттель является самым молодым вице-чемпионом мира (2009), обладателем поул-позиции (Гран-при Италии, 2008), победителем Гран-при в истории Формулы-1 (тот же итальянский Гран-при 2008), а также является самым молодым участником чемпионата, набравшим очки (Гран-при США, 2007).

На данный момент Феттелю – 26 лет и отличные перспективы стать уже в ближайшем будущем самым титулованным пилотом в истории «Формулы-1». До рекорда соотечественника Шумахера, являющегося 7-кратным чемпионом, Феттелю осталось три титула. А учитывая тот факт, что в последние годы Феттелю, в принципе, нет равных на трассе — он имеет подавляющее преимущество над соперниками – есть вероятность того, что мы продолжим наблюдать за полным доминированием немца, который вскоре повторит, а, может, и превзойдет рекорд Шумахера. На данный момент с четырьмя титулами он делит 3-4 места с знаменитым спортсменом 80-х, французом Аленом Простом. Вторым, с пятью победами, идет аргентинец Хаун Мануэль Фанхио, который выступал в 50-х годах прошлого столетия. Как видно, все три конкурента Феттеля уже давно завершили карьеру.

5. Усейн Болт — пятикратный обладатель титула лучшего легкоатлета мира по итогам года

Знаменитый ямайский спринтер в 2013-м продолжил свою уникальную карьеру, выиграв сразу три золотые медали чемпионата мира в Москве. В столице России он первенствовал на своих коронных дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете в составе сборной Ямайки 4х100.

Тройная серия побед в Москве стала пятой подряд по счету. До этого хет-трик Болт делал в 2008-м на Играх в Пекине, в 2009-м на чемпионате мира в Берлине, в 2011-м на чемпионате мира в Тэгу (Южная Корея) и в 2012-м на Олимпиаде в Лондоне. То есть, на пяти крупнейших легкоатлетических турнирах подряд. Ведь Игры проводятся раз в четыре года. А чемпионаты мира — через каждые два года, по нечетным.

Неудивительно, что лучшим легкоатлетом мира его признавали пять раз за последние 6 лет. Лишь в 2010-м, когда не проводились соревнования уровня ЧМ или ОИ, Болт, далеко не всегда должным образом проявляющий себя на второразрядных коммерческих турнирах, не получил звание лучшего.

6. Покер «Баварии» - чемпион Германии, обладатель Кубка Германии, победитель Лиги чемпионов, клубный чемпион мира

Лучшей футбольной командой мира в 2013-м году, безусловно, стала мюнхенская «Бавария». Причем, времена пика команды можно смело разделить на две части.

Первая последовала весной, когда команда, ведомая Юппом Хайнкесом, в течение месяца выиграла три титула. Сначала – чемпионат Германии (Бундеслигу), затем – титул обладателя Лиги чемпионов, а, в последней игре сезона 2012/13, 1 июня — Кубок Германии. Кстати, ко всем этим успехам причастен и украинский легионер «Баварии» Анатолий Тимощук.

После этого тренер покинул «Баварию», а 16 июня заявил о том, что и вовсе заканчивает с футболом. Кстати, эта потеря также весьма существенна, хотя и не сопоставима с уходом Алекса Фергюссона. В своей тренерской карьере Хайнкес дважды выигрывал Лигу чемпионов, трижды — чемпионат Германии и один раз Кубок Германии.

Из-за этого у «Баварии» начало сезона 2013/14 совсем не удалось. Под руководством нового тренера Хосепа Гвардиолы мюнхенцы проиграли два стартовых матча сезона, упустив сразу два титула — Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии. Впрочем, затем игра команды стабилизировалась. А в декабре пришел и первый титул под руководством нового наставника. «Бавария» выиграла клубный чемпионат мира. Сейчас специалисты единогласно признают «Баварию» лучшей командой мира по качеству игры.

7. Серена Уильямс – самая возрастная теннисистка, возглавлявшая рейтинг в женском одиночном разряде

Если самым успешным молодым спортсменом мира является автогонщик Феттель, то теннисистку Уильямс следует признать самой успешной возрастной атлеткой планеты.

В 2013-м году, в возрасте 31 год, она сумела выиграть на протяжении сезона сразу два турнира из четырех в серии «Большого шлема» - Открытые чемпионаты Франции и США. Таким образом, число ее побед на турнирах Grand Slam в одиночном разряде возросло до 17-ти. А с учетом 13-ти побед в парном разряде их и вовсе наберется 30. Выше Уильямс по числу побед в одиночном разряде стоят только 3 теннисистки — Штеффи Граф (22), Крис Эверт и Мартина Навратилова (по 18).

Факт спортивного долголетия Серены Уильямс подчеркивает и статистика ее олимпийских побед. Впервые чемпионкой Игр она стала в 2000-м году в Сиднее, а четырехкратным олимпиоником — в Лондоне-2012.

Учитывая то, что на данный момент она возглавляет мировой рейтинг, силы Уильямс еще далеко не покинули, и в 2014-м она будет готова к покорению новых вершин.



8. Сборная Франции по баскетболу — чемпион Европы

Мужскую сборную Франции по баскетболу можно сравнить с мужской же сборной Португалии по футболу. Обе команды располагают отличным подбором индивидуально сильных игроков, обе команды всегда входят в когорту фаворитов самых престижных турниров — чемпионатов мира и Европы (в случае с баскетболом — и Олимпиад), и… обе команды никогда не выигрывали никаких крупных турниров.

Так продолжалось до 22 сентября 2013 года. В этот день в столице Словении Любляне на «Арене Стожица» сборная Франции сняла свое «проклятие». Команда провела великолепный турнир, по ходу которого обыграла и команду-открытие европейского баскетбола-2013 сборную Украины (итоговое 6-е место). В финальном матче Евробаскета французы буквально «разнесли» не кого-нибудь, а команду Литвы — 80:66. А лучшим игроком турнира стал Тони Паркер, один из ведущих игроков НБА последних лет, трехкратный чемпион самой сильной профессиональной лиги мира в составе «Сан-Антонио Спёрс».

9. Райан Лохте — троекратный чемпион мира по плаванию

Американский пловец, тоже один из долгожителей мирового спорта, выступающий на крупнейший соревнованиях уже 9 лет — с Олимпиады-2004 в Афинах.

До прошлого года Лохте ходил в тени своего гениального и куда более титулованного соотечественника Майкла Фелпса — 18-кратного олимпийского чемпиона. Впрочем, Фелпс завершил карьеру сразу после лондонских Игр-2012, в возрасте 27 лет, а Лохте продолжает собирать награды и в 29.

В нынешнем сезоне ко всем своим титулам он прибавил три золота чемпиона мира на турнире, который состоялся в августе в испанской Барселоне.

Таким образом, на данный момент у Лохте 35 золотых медалей чемпиона мира (15 — в стандартном 50-метровом бассейне, 20 — на «короткой воде», в 25-метровом бассейне). Не будем забывать, что также Лохте является 5-кратным олимпийским чемпионом.

10. Локаут в НХЛ — укороченный сезон 2012/13

В начале 2013-го Национальную хоккейную лигу вновь лихорадило из-за явного недопонимания на переговорах между боссами лиги и профсоюзом игроков.

Впрочем, в отличие от сезона 2004/05, когда не было проведено вообще ни одной игры и казалось, что сильнейшая лига мира окончательно переедет в Россию (практически все звезды заокеанской лиги тогда выступали в чемпионате Российской хоккейной лиги), на сей раз договориться удалось достаточно быстро. Сразу после новогодних праздников конфликт был улажен, новый коллективный договор — подписан, а первые матчи сезона прошли 11 января 2013-го. В итоге, локаут продлился 119 дней.

Во многом из-за скоротечности турнира, два главных приза лиги выиграл один и тот же клуб. Президентский кубок (за победу в регулярном чемпионате) и Кубок Стэнли завоевали хоккеисты «Чикаго Блэк Хоукс». В НХЛ такое случается крайне редко. Кстати, в регулярном чемпионате сезона команды провели всего по 48 игр, вместо положенных 84-х.

MVP (лучшим игроком), а заодно и лучшим снайпером сезона — 32 гола — стал россиянин Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». Правый крайний нападающий всю свою карьеру в НХЛ проводит в составе столичных «капиталистов». И выступает на одном неизменно высоком уровне. В сезоне 2013/14 он также является одним из лучших. Кстати, в России до 2005 года он также выступал только в столичном «Динамо». И во время локаута в НХЛ, осенью 2012-го года, он играл в «Динамо». Впрочем, стабильно успешная игра лидера слабо помогает команде в главном — борьбе за Кубок Стэнли, которого в истории «капиталистов» не было еще ни разу. Единственное, чем может похвастать «Ови» в составе «Вашингтона», так это Президентским кубком, за победу в регулярном чемпионате сезона 2009/10.

…Год 2014-й станет намного более насыщенным в мировом спорте. Прежде всего, нас ждут Игры в Сочи, которые начнутся уже 7 февраля. Летом, разумеется, чемпионат мира по футболу в Бразилии. Осенью — чемпионаты мира по баскетболу и волейболу, причем сразу четыре, по два мужских и женских. Ну, и чемпионаты Европы по гандболу — в январе мужской, в декабре — женский. И это – кроме традиционных ежегодных теннисных турниров «Большого шлема», включая самый престижный – Уимблдон, футбольных, хоккейных и баскетбольных еврокубков, а также НБА и НХЛ. В общем, будет, что посмотреть.