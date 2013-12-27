«Донбасс» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ
В Донецке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Донбасс» принимал «Торпедо» из Нижнего Новгорода и проиграл в серии буллитов – 2:3.
Как сообщает корреспондент УНИАН, это была предпоследняя игра домашней серии дончан из пяти игр подряд.
Игра в Донецке изначально проходила с небольшим преимуществом хозяев, которые в концовке первого периода реализовали свое преимущество в гол. На 15-й минуте Петтери Виртанен после комбинации с участием Клэя Уилсона Теему Лайне забил гол в ворота нижегородцев.
Второй период пришел с явным преимуществом гостей, которые в начале периода, в течение трех с половиной минут, сначала сравняли счет, а потом вышли вперед. Дублем отличился Владимир Галузин, а оба раза ему ассистировал Вячеслав Кулёмин.
«Донбасс» сравнял счет в середине третьего периода, на 48-й минуте, после точного броска Дмитрия Кагарлицкого. Большего командам сделать в основное время игры не удалось – 2:2.
В овертайме команды так и не сумели поразить ворота друг друга. Судьба матча решилась в серии буллитов, где более удачливыми оказались игроки «Торпедо». Решающий гол забил Войтек Вольски.
Таким образом, после 40 игр на счету «Донбасса» 71 очко и команда по-прежнему занимает 3-е место в турнирной таблице Конференции Запад.