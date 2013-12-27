«Будівельник» обыграл лидера Суперлиги в гостях

Как сообщает корреспондент УНИАН, киевляне выиграли второй матч за неделю. Ранее, во вторник, 24 декабря, команда обыграла днепропетровский «Днепр» - 90:75.

Игра в Южном поначалу проходила в равной борьбе. И первая, и вторая четверть завершилась вничью – 22:22 и 21:21. А после перерыва преимущество перешло к гостям, которые выиграли третью 10-минутку с разницей «+9» - 27:18. В концовке «строители» сумели легко сохранить свой перевес.

Лучшим игроком матча в составе гостей стал американский легионер ДеХуан Саммерс, набравший 34 очка и сделавший 11 подборов.

Таким образом, киевляне имеют в турнирной таблице 7 побед при 5 поражениях и занимают 5-е место. Лидируют – «Химик» и «Донецк», имеющие по 10 побед при 2 поражениях.

Следующую игру, последнюю в 2013-м году, «строители» проведут 29 декабря. Соперником станет «Днепр-Азот» из Днепродзержинска.