Завершился матч Франция – Того

В Кельне на стадионе "Рейнэнерги" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Того.

Третий тур в группе G оказался проникнут интригой как нигде. Три команды (Швейцария и Корея – по 4 очка, и Франция – 2) имели реальные шансы выйти из группы. Причем лучше всех было команде с наименьшим количеством очков – она зависела только от себя: выигрывай два мяча и проходи.

И Франция тут же принялась за решение этой задачи: три атаки (одна прорывом, две широкие от фланга до фланга) для начала, на 2-й минуте вратарю тоголезцев уже пришлось вмешаться в игру. На 3-й минуте Давид Трезеге пробивает из позиции перед штрафной, на 6-й – головой после навеса.

На 7-й Того довела контратаку до штрафной, но не дальше. И уже через 15-20 секунд – угловой у ворот Того. А через минуту в игру вступает уже Раймон Бартез. Игра складывается как быстрая, комбинационная, с перевесом французов.

14-я минута могла стать результативной. Но судья не засчитал гол Трезеге, хотя оффсайд был не очевидным.

На 22-й минуте Франк Рибери вывел Трезеге на идеальную позицию для удара (напротив ворот, метров 14-15), но слабо пробитый мяч Агасса забрал. Через минуту Микаель Сильвестр бил издали под углом к воротам - голкипер снова взял мяч.

На 31-й защитник Того в борьбе выбил мяч за лицевую линию после свободного удара французов с фланга. Тут же последовали еще две их атаки и контратака тоголезцев. На 35-й еще один «миллиметровый» оффсайд прервал острый прорыв Тьери Анри.

38-я минута здорово расстроила французских болельщиков: мало того, что Агасса отбил сильный дальний удар Флорана Малуда, так взял и добивание в упор от Анри. На 42-й минуте Анри не успел к дальней штанге подправить мяч после навеса Сильвестра. На 45-й навес от Малуда, стоя среди двух французов, принял тоголезский игрок.

Вторая половина игра стала напряженее: тоголезцы с трудом, но справлялись с натиском Франции, а обострить игру до гола у европейцев не получалось.

1:0. На 55-й минуте Виейра получил в штрафной пас от Рибери, развернулся, и ударил в правую девятку.

2:0. На 61-й минуте - Анри! Скидка Виейра, мощный разворот Анри, и неберущийся удар в левый нижний угол.

После этого Франция заиграла спокойно, широко, с полным и разнообразным превосходством.

В 1/8 финала ей предстоит матч с Испанией.