Украинка Елистратова выиграла престижный турнир по триатлону в Гонконге

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

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В плавании, где старт был массовым (совместно с мужчинами), Елистратова финишировала второй среди девушек, но после преодоления 6 км дистанции на велосипеде она догнала текущего лидера. С началом третьего этапа - бега - самая сильная триатлонистка Украины стала первой и удержала лидирующую позицию до самого финиша.