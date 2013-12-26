Украинка Елистратова выиграла престижный турнир по триатлону в Гонконге
18:24, 26 декабря 2013Спорт
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В Гонконге (Китай) состоялся международный турнир по триатлону New World International Triathon Cup, в котором украинка Юлия Елистратова завоевала золотую медаль.
Юлия Елистратова
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.
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В плавании, где старт был массовым (совместно с мужчинами), Елистратова финишировала второй среди девушек, но после преодоления 6 км дистанции на велосипеде она догнала текущего лидера. С началом третьего этапа - бега - самая сильная триатлонистка Украины стала первой и удержала лидирующую позицию до самого финиша.
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