Курченко назвал главную цель "Металлиста" в 2014 году

Об этом он заявил в интервью официальному клубному журналу "Металлиста".

В частности, Курченко заявил: "Этот год стал для меня очень ярким и запоминающимся. Я совершенно иначе посмотрел на мир футбола, не как простой болельщик, а как владелец клуба, его президент. Не буду скрывать, не всё было гладко, но по большей части весь негатив, который ощущался по отношению к клубу, исходил извне. Но я бы всё-таки больше хотел обратить внимание на тот ряд позитивных изменений, которые произошли за этот период. «Металлист» впервые в истории завоевал серебряные медали, а уже в этом сезоне реально претендует на золото чемпионата. Мы серьезно продвинулись вперед в работе с нашими болельщиками, надеюсь, что десятки тысяч поклонников «Металлиста» уже убедились в этом. И мы не планируем останавливаться на достигнутом. Мы обязательно сделаем выводы и учтем все уроки уходящего года, чтобы стать еще сильнее и успешнее в будущем".

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Говоря о дисквалификации клуба из еврокубков, Курченко подчеркнул: "Это большая потеря не только для нас, но и для всего украинского футбола. Вся страна привыкла к удачным выступлениям «Металлиста» в еврокубках и, уверен, этот сезон стал бы новой, еще более яркой страницей в нашей истории. При этом, что случилось, то случилось – мы смотрим только вперед и не собираемся останавливаться ни на секунду. Сейчас одна из главных задач - это сделать выводы из всего этого и не допустить подобных ситуаций в будущем. Я благодарен команде за то, что она сохранила боевой дух. Футболисты еще больше мотивированы доказать всем, что «Металлист» в честной игре завоевал право участвовать в Лиге чемпионов. У нас играют профессионалы и они продолжают радовать своих болельщиков по-настоящему красивым и результативным футболом. А в Лигу чемпионов мы обязательно еще вернемся, я в этом абсолютно уверен".

На вопрос о самом запоминающемся матче года Курченко ответил: "Конечно же, игра с «Динамо» – это отличное достижение и яркие эмоции от победы. Однако и ничью в Донецке с "Шахтером", где очень тяжело набирать очки любой европейской топ-команде, я бы не стал принижать. Игра с «Днепром» затянулась на несколько месяцев и чуть было не вылилась в кабинетную войну. Но матч наконец-то сыгран. «Металлист» привык добиваться результата на поле. Этим мы будем руководствоваться и в дальнейшем. Безусловно, это будет непросто. Впереди вторая часть чемпионата и много сильных и достойных соперников. Для нас каждая игра очень важна. Любое поражение– это потеря трех очков. Независимо от того, с кем мы играем".

Как сообщал УНИАН, в нынешнем сезоне "Металлист" не смог выступить в основном раунде еврокубков, так как в августе, во время квалификационных турниров, было обнародовано решение Спортивного арбитрожного суда в Лозанне, который дисквалифицировал клуб на один год из-за договорного характера матча чемпионата Украины "Карпаты" - "Металлист". В украинской Премьер-лиге после осенней части чемпионата (19 туров) "Металлист" делит второе-третье места с "Динамо" (по 36 очков), оставая на 5 баллов от донецкого "Шахтера".