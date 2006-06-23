Завершился матч Корея – Швейцария

В Ганновере на стадионе "AWD-Арена" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Кореи и Швейцарии.

Третий тур в группе G оказался проникнут интригой как нигде. Три команды (Швейцария и Корея – по 4 очка, и Франция – 2) имели реальные шансы выйти из группы. Причем лучше всех было команде с наименьшим количеством очков – она зависела только от себя: выигрывай два мяча и проходи, а лидерам предстояло вцепиться друг в друга намертво да еще оглядываться на матч соседей.

На 3-й минуте швейцарцы заработали штрафной. Подача, и защитник выносит мяч. На 4-й проход Ли Чун Су закончился неточным пасом, хотя два партнера корейца были открыты. На 9-й Пак Чжи Сун пробует бить издали, попадает в створ ворот, но Паскаль Цубербюлер легко забирает мяч.

Две атакующие силы столкнулись и взаимно не дают друг другу доходить до штрафных.

11-я минута. Швейцарец Транкилло Барнетта бил с линии штрафной, защитник в отчаянном подкате блокирует удар. На 19-й Чо Чжа Чжин пошел в штрафную за вслед дальним пасом, но достал мяч только за лицевой линией. На 21-й Деген вывел Кабаньеса пасом в штрафную, но попытку последнего дать нацеленный пас во вратарскую перехватила корейская защита.

А уже следующая минута была результативной. Дальний штрафной Хакан Якин навесил на край вратарской площадке. Решительным взмахом головы Филипп Сендерос сильно пробил по воротам (1:0) и по брови защитнику Чой Чжин Чулу. Оба ушли смывать кровь к врачам.

К началу 40-х минут швейцарцы осадили ворота соперника штрафными и угловыми. На 42-й дошла очередь подать угловой Ким Чжин Кю, но добить мяч оказалось некому.

За две секунды до перерыва корейцы позволили пробить головой в падении Александру Фраю, но мяч неудачно лег для удара.

Во второй половине игра пошла спокойнее: швейцарцы программу-минимум выполнили, а у Кореи обострить игру не получалось. Но после 55-й корейцам уже необходимо забивать: Франция забила гол в матче с Того (а на 61-й и второй).

На 65-й минуте Александр Фрай после острого прохода справа пробил в боковую стойку.

На 71-й швейцарские защитники лишь в жесткой борьбе помешали ударить с 10 метров Ли Хо.

2:0. На 77-й минуте Фрай все-таки забил - убежал в отрыв и переиграл Ли Вун Чжа.

В 1/8 финала выходят выходят Швейцария и Франция.