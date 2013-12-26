Кличко: Я не заявлял официально о завершении карьеры

Украинец отметил, что однажды уже уходил из бокса на четыре года, сумев затем вернуться и снова стать чемпионом, и может повторить это снова, пишет hotsport.ua.

"В данный момент я не могу официально подтвердить, что моя карьера закончена. Почти 10 лет назад у меня был четырехлетний перерыв, а потом я вернулся и снова завоевал титул. Президент WBC Хосе Сулейман дал мне теоретическую возможность сделать так снова", - заявил он.

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Напомним, недавно WBC предоставила Виталию титул почетного чемпиона, что позволяет ему в любой момент вернуться на ринг и провести чемпионский бой. Кличко-старший заявил, что пока не намерен воспользоваться этим, желая полностью сосредоточиться на политической карьере.