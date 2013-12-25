"Донбасс" выиграл матч чемпионата КХЛ у "Трактора"

В Донецке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал челябинский "Трактор" и выиграл со счетом 3:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был четвертый матч домашней серии дончан из шести игр.

"Трактор" завладел преимуществом же в самом начале игры и в первом периоде добился солидного преимущества - 0:2. На 11-й минуте счет открыл Андрей Костицын, а на 17-й Семён Кокуёв удвоил перевес гостей.

Во втором периоде "Трактор" умело удерживал свое преимущество не позволив оппоненту забить гол. Но, на 5-й минуте заключительного периода ситуация резко обострилась, когда гол забил Максим Якуценя. Сравнять счет "Донбассу" удалось менее чем за 4 минуты до конца игры. Олег Пиганович нанес точный бросок, когда хозяева площадки были в большинстве - 2:2. В концовке обе команды имели реальные шансы сравнять счет, но основное время так и завершилось вничью.

В овертайме "Донбасс" владел территориальным и игровым преимуществом, но забросить победный гол так и не сумела. В итоге, все решилось в серии буллитов. В решающий момент более хладнокровными оказались игроки "Донбасса", а решающий гол забил Лукаш Кашпар.

Таким образом, на данный момент у "Донбасса" 70 очков в 39 матчах и команда осталась на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции.