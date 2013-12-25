Луческу: европейские арбитры считают нас командами третьего мира

Румынский специалист уверен, что они пренебрежительно относятся к его команде, пишет hotsport.ua со ссылкой на Dolce Sport.

"За десять лет в Лиге чемпионов нам дали пробить два пенальти. Один - когда мы уже выигрывали у "Браги" 2:0, второй - против АПОЭЛ в ничего не решающем матче. Всегда ошибались только в пользу западных команд. Все спорные моменты судятся в пользу команды из Западной Европы. Этот вопрос я задаю УЕФА. Так быть не может.

В этом году нам не поставили пенальти в матче против "Манчестер Юнайтед". В Леверкузене в наши ворота был назначен одиннадцатиметровый, который всех удивил. В матче в Англии Эванс толкнул Степаненко, чтобы получить пространство", - сказал Луческу.

По теме: Тренер «Шахтера» Луческу считает, что игра с «Реал Сосьедадом» получилась тяжелая

"Отговорок не может быть. Такое происходит со всеми командами Восточной Европы. Западные судьи считают нас командами третьего мира. А когда нас обслуживают судьи из Восточной Европы, они ведут себя так, как будто пытаются сделать карьеру на западе", - говорит тренер "Шахтера".