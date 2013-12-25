Суркис: "Динамо" может отказаться от участия в чемпионате Украины

Подводя итоги уходящего года, он не исключил снятия команды с чемпионата, в случае игнорирования воли клубов, сообщает "Чемпионат.com".

"Считаю, что решение ФФУ должно было быть согласовано с клубами. Поверьте, я могу сделать так, чтобы наше мнение, как минимум, учитывали. То, что принял исполнительный комитет национальной федерации, идет вразрез с действующим регламентом. И я могу это доказать. Через Лозанский суд, ФИФА, но мы хотим, чтобы подобные решения не принимались вразрез законам", - сказал президент "Динамо".

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"Если это сделано для того, чтобы исключить киевский "Арсенал", то я не возражаю. Но если речь идет об избрании руководящего органа Премьер-лиги, то я заявляю, что с такими решениями "Динамо" может и вовсе отказаться от участия в чемпионате.

Складывается впечатление, что это все делается под одного человека - Виталия Данилова, который хочет быть переизбранным на другой срок. А кто этот человек? Данилов положил на лопатки такой клуб, как "Харьков". Да, я его рекомендовал на эту должность. Но то, что творится сейчас, не укладывается ни в какие рамки.

Хотелось бы, чтобы УПЛ предоставила нам отчет за использованные деньги, которые, кстати, мы платили этой организации. Поэтому мы имеем право спросить, где деньги. Мое мнение - эта организация нам не нужна", - подытожил Игорь Суркис.