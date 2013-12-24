В этом году "Динамо" ничего не удалось - Суркис

В частности, Суркис отметил: "Да, мы давно определили, что в этом году ничего не удалось. Удается тогда, когда что-то выигрываешь. А мы не выиграли ни одного трофея, третье место в прошлом чемпионате уж точно не может расцениваться как успех для киевского «Динамо». Поэтому мы с Олегом Владимировичем (Блохиным - главным тренером) сегодня еще раз встречались и снова обсуждали наши планы. Я, как и все, надеюсь, что 2014-й год будет более удачным. Для этого нужно хорошо работать как мне, так и главному тренеру, и футболистам, и всему коллективу, который работает в «Динамо».

Читайте также: Суркис: мог бы снять Блохина без всякой компенсации

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Касательно вопроса трансферной политики в зимнее межсезонье, президент клуба сказал, что "выходить на трансферный рынок пока не планируем». «Разговаривали с Олегом Владимировичем на эту тему, ждем, пока откроется трансферное окно в Европе, возможно, тогда по нашим игрокам будут какие-то предложения. Естественно, ведущих футболистов мы продавать не собираемся, но если какие-то позиции будут ослабленными, будем искать возможность их усилить. На данный момент хотелось бы усилить зону правого защитника, и у нас есть уже кое-кто на примете, и, возможно, в ближайшее время мы уже вступим в переговоры. Это единственное возможное приобретение", - отметил Суркис.

На вопрос о лишних футболистах, которых Блохин не видит в команде, Суркис ответил так: "Блохин настолько основательно «почистил» команду, когда пришел, что, считаю, лишних у нас нет, а есть живая конкуренция. Я очень надеюсь на возвращение Гармаша, Селина. Когда украинцы здоровы, конкурентоспособны и присутствуют в команде, украинский дух не сравним ни с чем. Тогда и легионеры понимают, что нужно играть на более качественном и высоком уровне, чтобы быть сильнее. Яркий пример – это Макаренко и Сидорчук, которые в этом сезоне заявили о себе. Со всей ответственностью могу сказать, что это будут два ведущих футболиста «Динамо» на ближайшие пять или больше лет, однозначно. Естественно, огромной потерей стал Гармаш, если вы помните, с его присутствием в матчах со «Спартаком» и «Зенитом» была совсем другая команда – которая играла сбалансировано и в обороне, и в атаке. Да, бывает, что отсутствие одного игрока так сильно сказывается. Денис на сегодня – это футболист, который на футбольном поле уже может все. Надеюсь, с его возвращением в команду придут и успехи".

Как сообщал УНИАН, в осенней части сезона 2013/14 киевское "Динамо" заняло второе место в турнирной таблице чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Также команда заняла второе место в итоговой таблице группового турнира второго по значимости еврокубка - Лиги Европы - и вышла в плей-офф соревнований, 1/16 финала.