Важнейшие успехи украинского спорта за год: от баскетбола до фехтования

1. Сборная по баскетболу – 6-е место на чемпионате Европы

Евробаскет-2013, состоявшийся в сентябре в Словении, стал самым успешным в истории отечественного баскетбола. Ранее сборная Украины на подобных состязаниях никогда не поднималась выше 13-го места и не выходила во второй этап соревнований. Более того, она никогда не попадала на чемпионат мира. Благодаря 6-му месту в итоговой таблице Евробаскета, команда дебютирует на мировом первенстве уже в сентябре 2014-го, в Испании.

Еще несколько лет назад само попадание на Евробаскет считалось для украинцев большим успехом. Впрочем, волей случая, в последние годы попасть на европейское первенство стало гораздо легче. Руководство европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа) еще перед Евробаскетом-2011, проходившем в Литве, увеличило количество участников турнира с 16 до 24-х команд. Соответственно, упростились и критерии попадания на турнир из квалификации. Так, в отборе к Чемпионату Европы-2013 в группе у сборной Украины был лишь один серьезный соперник - команда Хорватии, в то время как венгры, австрийцы и киприоты никогда не относились к числу лидеров мирового или даже европейского баскетбола. В итоге, наша команда выиграла 6 матчей, дважды уступив хорватам, чего было достаточно для попадания в финальный турнир.

Впрочем, в Словении сборная Украины резко преобразилась. Уже на первом этапе команда обыграла сильных оппонентов - Бельгию, Германию, Великобританию и Израиль. И пусть в составе немцев не блистал звезда НБА Дирк Новицки, умалять достоинства нашей команды, в данном случае, не приходится. Единственный проигрыш - от французов - последовал в матче, в котором упорная борьба шла до самого конца. Итоговый счет игры говорит сам за себя - 71:77.

Правда, второй этап начался с разгромного поражения от Латвии - 51:85, но затем последовала сенсационная победа над Сербией - 82:75, позволившая команде выйти в четвертьфинал. Третье поражение украинцы потерпели от Литвы в ничего не значащем, с турнирной точки зрения, матче заключительного тура второго этапа.

Лишь оказавшись в восьмерке сильнейших команд Европы, украинцы почуствовали себя неуютно, проиграв в плей-офф два матча из трех. В четвертьфинале последовал проигрыш хорватам, в полуфинале за 5-8 места - победа над итальянцами, а в матче за 5-6-е места еще одно поражение от словенцев.

Тем не менее, все проигранные матчи, кроме одного-единственного - против Латвии, проходили в упорнейшей борьбе и с шансами на успех для сборной Украины. А, главное, эти матчи дали украинцам столь необходимый опыт игры на самом высоком уровне. Ведь уже в 2014-м последует продолжение - на первом в истории команды Чемпионате мира.

2. Сборная по футболу – плей-офф отбора на ЧМ-2014

Преобразившаяся под руководством Михаила Фоменко команда, как и в итоговой таблице отбора на мировое первенство, удостоилась в нашем рейтинге второго места. Досадным в их истории стал лишь финальный эпизод, когда в матче в Париже последовал счет 0:3, и украинцы потеряли шансы на поездку в Бразилию.

Пробуждение команды после осенних неудач 2012-го в матчах с Молдавией и Черногорией стало ошеломляющим. Красивая победа в Польше - 3:1 - вкупе с уверенной игрой команды, произвели неизгладимый эффект. В дальнейшем этот эффект только усиливался: победа над Молдовой дома, разгром черногорцев в гостях, «дежурные» разгромы Сан-Марино, ничья с Англией. После группового этапа, беспроигрышная серия украинцев насчитывала 7 матчей, а после первой игры плей-офф - 8. Даже тот факт, что в соперники по главным матчам года нам достались французы, не смутил подопечных Михаила Фоменко, выигравших в Киеве со счетом 2:0. К сожалению, ответная игра в Париже оказалась кошмаром для гостей, которые не сумели ничего противопоставить разозленным соперником. Класс игроков сборной Франции оказался намного выше, и они еще в основное время решили судьбу путевки в Бразилию в свою пользу, выиграв с нужным счетом - 3:0.

Тем не менее, Исполком ФФУ принял единственно верное в данной ситуации решение, доверив Михаилу Фоменко руководить сборной и в дальнейшем. Уже 23 февраля мы узнаем соперников украинцев по отборочному циклу к Евро-2016, который состоится... во Франции.

3. Владимир Кличко – защита титулов чемпиона мира по различным версиям в долгожданном бою с Александром Поветкиным в Москве

Состоявшийся в октябре в Москве бой, за принадлежащие Кличко-младшему титулы мирового чемпиона по всем возможным версиям (кроме WBC, который тогда еще принадлежал Виталию Кличко), стал, едва ли, не главным событием года в российско-украинских отношениях. В спортивном же аспекте отношений — главным, однозначно: про «бой года» твердили неустанно по обе стороны границы. А, учитывая историю организации этого поединка, скорее, спорили о том, когда будет объявлено, что бой сорвался по таким-то причинам. К удивлению публики, он все-таки состоялся. И, к такому же удивлению специалистов, продлился все 12 раундов. Кличко так и не смог победить соперника нокаутом, ограничившись лишь серией нокдаунов в середине боя. Впрочем, победа по очкам ему была присуждена за явным преимуществом.

Теперь у Кличко-младшего новые цели. В 2014-м он планирует провести три боя. Сначала - две обязательные защиты собственных титулов, затем - бой за пояс WBC, от которого отказался брат. Если все пойдет как задумано, уже через год мир может получить первого абсолютного чемпиона со времен британца Леннокса Льюиса.

4. Богдан Бондаренко – чемпион мира и Европы по легкой атлетике

Прыгун в высоту Бондаренко, безусловно, стал главным открытием года в легкой атлетике. Первый пост-олимпийский сезон, после Лондона-2012, мог бы стать серым и скучным. Ведь многие лидеры сделали вынужденную паузу, а кто-то и вовсе завершил активные выступления после Игр. Но на их месте моментально появились новые звезды. Случай с Бондаренко - яркий тому пример. Спортсмен не стал «калифом на час», а с постоянством, достойным уважения, выигрывал один за другим этапы «Бриллиантовой лиги» (самого престижного коммерческого старта сезона в легкой атлетике), чемпионат Европы и, наконец, мировое первенство. Триумф украинца на ЧМ в Москве стал одним из самых ярких событий всего турнира, наряду с победой россиянки Елены Исинбаевой в прыжках с шестом. Недаром уже по окончании сезона, Бондаренко был признан лучшим легкоатлетом года в Европе.

Правда, следующей непокоренной высоты Богдану ждать еще целых три года. Ближайшая летняя Олимпиада состоится в Рио-де-Жанейро в 2016-м.

5. Елена Пидгрушная – чемпионка мира по биатлону

После нескольких лет застоя для украинцев в зимних видах спорта, в феврале, ровно за год до Сочи-2014, зародилась новая надежда. Чемпионат мира в чешском Нове-Место уже в первый день соревнований подарил биатлонному миру сенсацию: Елена Пидгрушная выиграла золотую медаль в спринте. На протяжении полутора недель соревнований, украинка еще дважды поднималась на пьедестал почета, выиграв бронзу в гонке преследования и, вместе с тремя подругами по команде, серебро в эстафете. После этих состязаний команду словно подменили. Последние этапы Кубка мира сезона 2012/13 и первые три, уже в олимпийском сезоне 2013/14, прошли, если не с превосходством украинок, то уж точно при их активном участии в процессе распределения медалей.

Кстати, отличились на первенстве мира в Нове-Место и сестры Семеренко - Вита и Валентина — которые, кроме серебряных наград в эстафете, завоевали по бронзе в спринте и индивидуальной гонке, соответственно.

Впереди - февраль. А, значит, у наших биатлонисток, в целом, и их лидера, в частности, есть отличные шансы на медали в Сочи. Ждать осталось всего каких-то полтора месяца.

6. Анна Ризатдинова – чемпионка мира по художественной гимнастике

Нынешний сезон стал своеобразным прорывом в карьере молодой, но необычайно талантливой крымской гимнастки, которая начала год с победы в многоборье на этапе Кубка мира в эстонском Тарту. В дальнейшем она регулярно завоевывала призовые места на этапах Кубка мира, как в многоборье, так и в отдельных упражнениях. На первенстве Европы 2013 года в Вене, Ризатдинова завоевала «серебро» в упражнении с лентой и в командном многоборье.

Венцом сезона стал чемпионат мира, который проходил в конце августа в Киеве. Розыгрыш медалей в первом же упражнении - обруче - принес ей титул чемпионки. Также она завоевала серебро в упражнении с лентой и в многоборье.

На данный момент Ризатдинова является лидером национальной сборной.

7. Женская сборная Украины по фехтованию на саблях

Украинские саблистки приучили нас к своим успехам еще в Пекине-2008, когда стали олимпийскими чемпионками. И пусть в Лондоне-2012 командных соревнований в сабле не проводилось, без медалей мы вновь не остались - бронзу в индивидуальном зачете завоевала Ольга Харлан. 2013-й год стал особенным в том плане, что серьезно обновился состав команды. К «олимпионикам» пятилетней давности - Харлан и Галине Пундик - добавились Елена Воронина и Алина Комащук. И замена оказалась достойной. Команда сохранила статус одного из лидеров мирового спорта, свидетельством чему результаты - победа на чемпионате мира и серебро первенства Европы.

Что касается лично Харлан, то она лишний раз доказала, что, по-прежнему, является одним из лидеров мирового фехтования. Ольга выиграла в сезоне-2013 в личном зачете и мировое, и европейское первенство. Кстати, чемпионкой мира в индивидуальном зачете она стала впервые в карьере.

8. Анна Мельниченко – чемпионка мира по легкой атлетике

Семиборка Анна Мельниченко стала автором одной из главных сенсаций московского чемпионата мира. Во-первых, она уже давно выступает на различных мировых соревнованиях, и ранее практически не привлекала к себе внимание специалистов и болельщиков. Во-вторых, в отличие от того же Богдана Бондаренко, не блистала по ходу сезона на предыдущих стартах коммерческой «Бриллиантовой лиги». К тому же, год назад, на Играх в Лондоне-2012, спортсменка заняла скромное 10-е место. Единственным же ее успехом, до начала московского мирового первенства, стала бронза в дисциплине пятиборье - в рамках зимнего чемпионата Европы-2013, прошедшего в Гетеборге. Тем не менее, в Москве она показала результат 6586 очков, став чемпионкой мира.

Закрепит ли она это звание в будущем? Это покажут старты следующего сезона-2014.

9. Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах

Еще одна сенсация года - серебро украинской мужской команды шпажистов на чемпионате мира. Богдан Никишин, Анатолий Герей, Дмитрий Карюченко и Виталий Медведев принесли Украине первое в истории серебро в этом виде программы.

В последние годы практически все украинское фехтование находилось за спиной четверки саблисток-чемпионок во главе с Ольгой Харлан. Теперь же мужчины показали, что и они готовы покорять вершины. Украинцы отлично прошли весь турнир, опередив, среди прочих, знаменитых на весь мир французских мушкетеров. Тем не менее, в финале они вынуждены были уступить «вечным» фаворитам всех соревнований шпажистов венграм - Гезе Имре, Габору Божко, Андрашу Редли и Петеру Сеньи. К сожалению, чуда здесь не случилось.

Кроме этого серебра, еще одну награду в копилку мужской сборной Украины принес рапирист Ростислав Герцик, завоевавший бронзу в индивидуальном зачете.

10. Юлия Прокопчук – бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в воду

В июле Юлия была признана Национальным олимпийским комитетом Украины лучшей спортсменкой страны, что неудивительно. Главным событием месяца в спортивном календаре стал чемпионат мира по водным видам спорта, проходивший в испанской Барселоне. На этом соревновании украинская сборная завоевала всего пять наград, среди которых ни одной золотой. А единственное серебро Ильи Кваши назвать сенсацией никак нельзя. Все-таки, спортсмен еще пять лет назад, в олимпийском Пекине-2008, стал бронзовым призером Игр.

Бронза Юлии Прокопчук, действительно, дорогого стоит. Спортсменка, на протяжении многих лет, штурмовала вершины европейских соревнований. Она - трехкратная чемпионка Европы (в 2006-м и дважды — в 2013 году), обладательница Кубков европейских чемпионов (2006-й, 2007-й). Но взойти на пьедестал почета мирового первенства, киевлянке удалось лишь на ее третьем по счету чемпионате — в Барселоне. Теперь, судя по логике событий, впереди должен маячить олимпийский пьедестал. Но столь далеко вперед, до 2016-го, загадывать не стоит.

Еще три бронзовые награды на этом мировом первенстве завоевали украинские сборницы по синхронному плаванию. Команда, лидером которой является Лолита Ананасова, трижды финишировала на третьем месте в групповых соревнованиях - в технической программе, произвольной программе и в комбинации. Поражает в этом виде спорта стабильность результатов. Все три серебра в группе взяли испанки, а три золота - россиянки. А вот в индивидуальных соревнованиях Лолите Ананасовой не повезло - четвертое место.

... Год 2013-й принес много позитивных эмоций в летних видах спорта и совсем мало – в зимних. Если бы не женская команда биатлонисток, этих эмоций не было бы совсем.

Спортивный год 2014-й начнется стремительно. Уже 7 февраля стартует главное событие – Игры в Сочи. И шансы у Украины есть. А, значит, праздник не пройдет мимо нашей улицы. Ведь следующее событие с приставкой «супер» - чемпионат мира по футболу – увы, пройдет в Бразилии без нас. Впрочем, еще одним знаковым событием года для украинцев станет дебютный чемпионат мира по баскетболу. Будем болеть. В хорошем смысле этого слова.