Важнейшие успехи украинского спорта за год: от баскетбола до фехтования

15:04, 24 декабря 2013
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Уходящий 2013-й год не был знаковым для мирового спорта. Он не ознаменовался такими событиями, как Олимпийские игры или чемпионаты мира либо Европы по футболу. Но запомнился разнообразием других ярких эпизодов, в некоторых из которых украинцы оказались в роли авторов громких сенсаций. УНИАН составил собственную десятку главных достижений наших соотечественников в спорте за последние 12 месяцев.  

Сборная Украины по баскетболу / Фото: lvivpost.net

1. Сборная по баскетболу – 6-е место на чемпионате Европы

Евробаскет-2013, состоявшийся в сентябре в Словении, стал самым успешным в истории отечественного баскетбола. Ранее сборная Украины на подобных состязаниях никогда не поднималась выше 13-го места и не выходила во второй этап соревнований. Более того, она никогда не попадала на чемпионат мира. Благодаря 6-му месту в итоговой таблице Евробаскета, команда дебютирует на мировом первенстве уже в сентябре 2014-го, в Испании.

Еще несколько лет назад само попадание на Евробаскет считалось для украинцев большим успехом. Впрочем, волей случая, в последние годы попасть на европейское первенство стало гораздо легче. Руководство европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа) еще перед Евробаскетом-2011, проходившем в Литве, увеличило количество участников турнира с 16 до 24-х команд. Соответственно, упростились и критерии попадания на турнир из квалификации. Так, в отборе к Чемпионату Европы-2013 в группе у сборной Украины был лишь один серьезный соперник - команда Хорватии, в то время как венгры, австрийцы и киприоты никогда не относились к числу лидеров мирового или даже европейского баскетбола. В итоге, наша команда выиграла 6 матчей, дважды уступив хорватам, чего было достаточно для попадания в финальный турнир.

Впрочем, в Словении сборная Украины резко преобразилась. Уже на первом этапе команда обыграла сильных оппонентов - Бельгию, Германию, Великобританию и Израиль. И пусть в составе немцев не блистал звезда НБА Дирк Новицки, умалять достоинства нашей команды, в данном случае, не приходится. Единственный проигрыш - от французов - последовал в матче, в котором упорная борьба шла до самого конца. Итоговый счет игры говорит сам за себя - 71:77.

Правда, второй этап начался с разгромного поражения от Латвии - 51:85, но затем последовала сенсационная победа над Сербией - 82:75, позволившая команде выйти в четвертьфинал. Третье поражение украинцы потерпели от Литвы в ничего не значащем, с турнирной точки зрения, матче заключительного тура второго этапа.

Лишь оказавшись в восьмерке сильнейших команд Европы, украинцы почуствовали себя неуютно, проиграв в плей-офф два матча из трех. В четвертьфинале последовал проигрыш хорватам, в полуфинале за 5-8 места - победа над итальянцами, а в матче за 5-6-е места еще одно поражение от словенцев.

Тем не менее, все проигранные матчи, кроме одного-единственного - против Латвии, проходили в упорнейшей борьбе и с шансами на успех для сборной Украины. А, главное, эти матчи дали украинцам столь необходимый опыт игры на самом высоком уровне. Ведь уже в 2014-м последует продолжение - на первом в истории команды Чемпионате мира.

Сборная Украины по футболу / Фото: ФФУ

2. Сборная по футболу – плей-офф отбора на ЧМ-2014

Преобразившаяся под руководством Михаила Фоменко команда, как и в итоговой таблице отбора на мировое первенство, удостоилась в нашем рейтинге второго места. Досадным в их истории стал лишь финальный эпизод, когда в матче в Париже последовал счет 0:3, и украинцы потеряли шансы на поездку в Бразилию.

Пробуждение команды после осенних неудач 2012-го в матчах с Молдавией и Черногорией стало ошеломляющим. Красивая победа в Польше - 3:1 - вкупе с уверенной игрой команды, произвели неизгладимый эффект. В дальнейшем этот эффект только усиливался: победа над Молдовой дома, разгром черногорцев в гостях, «дежурные» разгромы Сан-Марино, ничья с Англией. После группового этапа, беспроигрышная серия украинцев насчитывала 7 матчей, а после первой игры плей-офф - 8. Даже тот факт, что в соперники по главным матчам года нам достались французы, не смутил подопечных Михаила Фоменко, выигравших в Киеве со счетом 2:0. К сожалению, ответная игра в Париже оказалась кошмаром для гостей, которые не сумели ничего противопоставить разозленным соперником. Класс игроков сборной Франции оказался намного выше, и они еще в основное время решили судьбу путевки в Бразилию в свою пользу, выиграв с нужным счетом - 3:0.

Тем не менее, Исполком ФФУ принял единственно верное в данной ситуации решение, доверив Михаилу Фоменко руководить сборной и в дальнейшем. Уже 23 февраля мы узнаем соперников украинцев по отборочному циклу к Евро-2016, который состоится... во Франции.

3. Владимир Кличко – защита титулов чемпиона мира по различным версиям в долгожданном бою с Александром Поветкиным в Москве

Состоявшийся в октябре в Москве бой, за принадлежащие Кличко-младшему титулы мирового чемпиона по всем возможным версиям (кроме WBC, который тогда еще принадлежал Виталию Кличко), стал, едва ли, не главным событием года в российско-украинских отношениях. В спортивном же аспекте отношений — главным, однозначно: про «бой года» твердили неустанно по обе стороны границы. А, учитывая историю организации этого поединка, скорее, спорили о том, когда будет объявлено, что бой сорвался по таким-то причинам. К удивлению публики, он все-таки состоялся. И, к такому же удивлению специалистов, продлился все 12 раундов. Кличко так и не смог победить соперника нокаутом, ограничившись лишь серией нокдаунов в середине боя. Впрочем, победа по очкам ему была присуждена за явным преимуществом.

Теперь у Кличко-младшего новые цели. В 2014-м он планирует провести три боя. Сначала - две обязательные защиты собственных титулов, затем - бой за пояс WBC, от которого отказался брат. Если все пойдет как задумано, уже через год мир может получить первого абсолютного чемпиона со времен британца Леннокса Льюиса.

Богдан Бондаренко.

4. Богдан Бондаренко – чемпион мира и Европы по легкой атлетике

Прыгун в высоту Бондаренко, безусловно, стал главным открытием года в легкой атлетике. Первый пост-олимпийский сезон, после Лондона-2012, мог бы стать серым и скучным. Ведь многие лидеры сделали вынужденную паузу, а кто-то и вовсе завершил активные выступления после Игр. Но на их месте моментально появились новые звезды. Случай с Бондаренко - яркий тому пример. Спортсмен не стал «калифом на час», а с постоянством, достойным уважения, выигрывал один за другим этапы «Бриллиантовой лиги» (самого престижного коммерческого старта сезона в легкой атлетике), чемпионат Европы и, наконец, мировое первенство. Триумф украинца на ЧМ в Москве стал одним из самых ярких событий всего турнира, наряду с победой россиянки Елены Исинбаевой в прыжках с шестом. Недаром уже по окончании сезона, Бондаренко был признан лучшим легкоатлетом года в Европе.

Правда, следующей непокоренной высоты Богдану ждать еще целых три года. Ближайшая летняя Олимпиада состоится в Рио-де-Жанейро в 2016-м.

Олена Підгрушна / Фото : biathlon.com.ua

5. Елена Пидгрушная – чемпионка мира по биатлону

После нескольких лет застоя для украинцев в зимних видах спорта, в феврале, ровно за год до Сочи-2014, зародилась новая надежда. Чемпионат мира в чешском Нове-Место уже в первый день соревнований подарил биатлонному миру сенсацию: Елена Пидгрушная выиграла золотую медаль в спринте. На протяжении полутора недель соревнований, украинка еще дважды поднималась на пьедестал почета, выиграв бронзу в гонке преследования и, вместе с тремя подругами по команде, серебро в эстафете. После этих состязаний команду словно подменили. Последние этапы Кубка мира сезона 2012/13 и первые три, уже в олимпийском сезоне 2013/14, прошли, если не с превосходством украинок, то уж точно при их активном участии в процессе распределения медалей.

Кстати, отличились на первенстве мира в Нове-Место и сестры Семеренко - Вита и Валентина — которые, кроме серебряных наград в эстафете, завоевали по бронзе в спринте и индивидуальной гонке, соответственно.

Впереди - февраль. А, значит, у наших биатлонисток, в целом, и их лидера, в частности, есть отличные шансы на медали в Сочи. Ждать осталось всего каких-то полтора месяца.

Фото : Вконтакте

6. Анна Ризатдинова – чемпионка мира по художественной гимнастике

Нынешний сезон стал своеобразным прорывом в карьере молодой, но необычайно талантливой крымской гимнастки, которая начала год с победы в многоборье на этапе Кубка мира в эстонском Тарту. В дальнейшем она регулярно завоевывала призовые места на этапах Кубка мира, как в многоборье, так и в отдельных упражнениях. На первенстве Европы 2013 года в Вене, Ризатдинова завоевала «серебро» в упражнении с лентой и в командном многоборье.

Венцом сезона стал чемпионат мира, который проходил в конце августа в Киеве. Розыгрыш медалей в первом же упражнении - обруче - принес ей титул чемпионки. Также она завоевала серебро в упражнении с лентой и в многоборье.

На данный момент Ризатдинова является лидером национальной сборной.

Шаблістки національної збірної України (зліва направо): Ольга Харлан, Ольга Жовнір, Галина Пундік і Олена Хомрова.

7. Женская сборная Украины по фехтованию на саблях

Украинские саблистки приучили нас к своим успехам еще в Пекине-2008, когда стали олимпийскими чемпионками. И пусть в Лондоне-2012 командных соревнований в сабле не проводилось, без медалей мы вновь не остались - бронзу в индивидуальном зачете завоевала Ольга Харлан. 2013-й год стал особенным в том плане, что серьезно обновился состав команды. К «олимпионикам» пятилетней давности - Харлан и Галине Пундик - добавились Елена Воронина и Алина Комащук. И замена оказалась достойной. Команда сохранила статус одного из лидеров мирового спорта, свидетельством чему результаты - победа на чемпионате мира и серебро первенства Европы.

Что касается лично Харлан, то она лишний раз доказала, что, по-прежнему, является одним из лидеров мирового фехтования. Ольга выиграла в сезоне-2013 в личном зачете и мировое, и европейское первенство. Кстати, чемпионкой мира в индивидуальном зачете она стала впервые в карьере.

Анна Мельниченко / Фото : fcvorskla.com.ua

8. Анна Мельниченко – чемпионка мира по легкой атлетике

Семиборка Анна Мельниченко стала автором одной из главных сенсаций московского чемпионата мира. Во-первых, она уже давно выступает на различных мировых соревнованиях, и ранее практически не привлекала к себе внимание специалистов и болельщиков. Во-вторых, в отличие от того же Богдана Бондаренко, не блистала по ходу сезона на предыдущих стартах коммерческой «Бриллиантовой лиги». К тому же, год назад, на Играх в Лондоне-2012, спортсменка заняла скромное 10-е место. Единственным же ее успехом, до начала московского мирового первенства, стала бронза в дисциплине пятиборье - в рамках зимнего чемпионата Европы-2013, прошедшего в Гетеборге. Тем не менее, в Москве она показала результат 6586 очков, став чемпионкой мира.

Закрепит ли она это звание в будущем? Это покажут старты следующего сезона-2014.

Мужская сборная Украины по Фото nffu.org.ua

9. Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах

Еще одна сенсация года - серебро украинской мужской команды шпажистов на чемпионате мира. Богдан Никишин, Анатолий Герей, Дмитрий Карюченко и Виталий Медведев принесли Украине первое в истории серебро в этом виде программы.

В последние годы практически все украинское фехтование находилось за спиной четверки саблисток-чемпионок во главе с Ольгой Харлан. Теперь же мужчины показали, что и они готовы покорять вершины. Украинцы отлично прошли весь турнир, опередив, среди прочих, знаменитых на весь мир французских мушкетеров. Тем не менее, в финале они вынуждены были уступить «вечным» фаворитам всех соревнований шпажистов венграм - Гезе Имре, Габору Божко, Андрашу Редли и Петеру Сеньи. К сожалению, чуда здесь не случилось.

Кроме этого серебра, еще одну награду в копилку мужской сборной Украины принес рапирист Ростислав Герцик, завоевавший бронзу в индивидуальном зачете.

Прокопчук. Фото noc-ukr.org

10. Юлия Прокопчук – бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в воду

В июле Юлия была признана Национальным олимпийским комитетом Украины лучшей спортсменкой страны, что неудивительно. Главным событием месяца в спортивном календаре стал чемпионат мира по водным видам спорта, проходивший в испанской Барселоне. На этом соревновании украинская сборная завоевала всего пять наград, среди которых ни одной золотой. А единственное серебро Ильи Кваши назвать сенсацией никак нельзя. Все-таки, спортсмен еще пять лет назад, в олимпийском Пекине-2008, стал бронзовым призером Игр.

Бронза Юлии Прокопчук, действительно, дорогого стоит. Спортсменка, на протяжении многих лет, штурмовала вершины европейских соревнований. Она - трехкратная чемпионка Европы (в 2006-м и дважды — в 2013 году), обладательница Кубков европейских чемпионов (2006-й, 2007-й). Но взойти на пьедестал почета мирового первенства, киевлянке удалось лишь на ее третьем по счету чемпионате — в Барселоне. Теперь, судя по логике событий, впереди должен маячить олимпийский пьедестал. Но столь далеко вперед, до 2016-го, загадывать не стоит.

Еще три бронзовые награды на этом мировом первенстве завоевали украинские сборницы по синхронному плаванию. Команда, лидером которой является Лолита Ананасова, трижды финишировала на третьем месте в групповых соревнованиях - в технической программе, произвольной программе и в комбинации. Поражает в этом виде спорта стабильность результатов. Все три серебра в группе взяли испанки, а три золота - россиянки. А вот в индивидуальных соревнованиях Лолите Ананасовой не повезло - четвертое место.

... Год 2013-й принес много позитивных эмоций в летних видах спорта и совсем мало – в зимних. Если бы не женская команда биатлонисток, этих эмоций не было бы совсем.

Спортивный год 2014-й начнется стремительно. Уже 7 февраля стартует главное событие – Игры в Сочи. И шансы у Украины есть. А, значит, праздник не пройдет мимо нашей улицы. Ведь следующее событие с приставкой «супер» - чемпионат мира по футболу – увы, пройдет в Бразилии без нас. Впрочем, еще одним знаковым событием года для украинцев станет дебютный чемпионат мира по баскетболу. Будем болеть. В хорошем смысле этого слова.

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