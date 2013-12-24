"Украинские атаманы" усилили состав двумя боксерами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Атаманов".

Барабанов - лидер национальной сборной Украины в весовой категории до 69 кг, двукратный чемпион Украины, представитель Киевской школы бокса. Барабанов выступал за "Атаманов" в прошлом сезоне во встрече против команды "Астана Арланс", в которой в равном поединке уступил одному из сильнейших боксеров Всемирной серии бокса - украинскому легионеру казахской команды Сергею Деревянченко.

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Головащенко - украинский тяжеловес, который провел уже 14 боев на профессиональном ринге, в 13 из которых одержал победу (10 - нокаутом). В 2009 году завоевал пояса чемпиона мира по версии GBC и Интерконтининтального чемпиона по версии IBO. В 2006 году был победителем Спартакиады Украины среди взрослых. В составе "Атаманов" Головащенко будет выступать в весовой категории до 91 кг.

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2013/14 "Украинские атаманы" уже провели три матча, в каждом из которого выиграли и возглавили турнирную таблицу своей группы.