Без Недведа и Дель Пьеро ”Ювентус” проиграл в Лондоне

Во вторник, 28 марта, состоялись два первых четвертьфинальных матча футбольной Лиги чемпионов сезона 2005/2006.

Лондонский "Арсенал" на родной арене "Хайбери" одержал убедительную победу над туринским "Ювентусом" и сделал серьезную заявку на выход в полуфинал турнира. До этой стадии престижнейшего еврокубка команда Арсена Венгера в своей достаточно богатой истории еще никогда не добиралась. Искушенной "Старой Синьоре" через неделю для продолжения борьбы в Лиге чемпионов предстоит отыграть два мяча.

В другом матче дня "Бенфика" на своем поле не сумела распечатать ворота "Барселоны", однако и свои смогла оставить в неприкосновенности. В этой паре все решится в ответной встрече, перед которой у португальцев есть определенное преимущество - их устроит результативная ничья.

"Арсенал" - "Ювентус" - 2:0

Голы: Фабрегас, 40, Анри, 69.

"Бенфика" - "Барселона" - 0:0

Корреспондент