Травма лидера «Челси» оказалась серьезной

Ведущий полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард выбыл из строя на несколько недель из-за травмы, полученной им в матче с «Астон Виллой»(26 декабря). В четверг 27 декабря игрок прошел медобследование, и врачи обнаружили у него разрыв мышцы правого бедра. Таким образом, Лэмпард не поможет «Челси» в нескольких играх, сообщает Советский спорт.

В ближайшее время лондонскому клубу также придется обходиться без травмированных Джона Терри и Дидье Дрогба. Кроме того, в начале января несколько игроков «Челси» (Майкл Эссьен, Джон Оби Микель, Саломон Калу и Дрогба) отправятся в расположение своих сборных, чтобы принять участие в Кубке Африки. Этот турнир пройдет в Гане с 20 января по 10 февраля.

Еще два игрока команды (Рикарду Карвалью и Эшли Коул) получили красные карточки в игре с «Астон Виллой». Карвалью грозит трехматчевая дисквалификация за грубый фол против Габриэля Агбонлахора, а Коул, скорее всего, пропустит одну игру.

Главный тренер «Челси» Аврам Грант уже заявил, что в связи с многочисленными кадровыми потерями клуб приобретет несколько игроков во время январской дозаявочной кампании.