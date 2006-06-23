Украина выиграла у сборной Туниса!

Национальные сборные Украины и Испании выходят в 1/8 финала Чемпионата мира в Германии из группы Н.

В сегодняшней встрече сборная Украины обыграла сборную Туниса со счетом 1:0. Мяч в ворота Али БУМНИЖЕЛЯ на 70-й минуте с пенальти забил капитан сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО.

Сборная Испании выиграла у сборной Саудовской Аравии со счетом 1:0. У испанцев отличился Хуанито ГУТЬЕРРЕС (36`).

Таким образом, по результатам заключительных матчей группового этапа в группе Н первое место заняла сборная Испании, набравшая 9 очков (8-1). На втором месте - сборная Украины с 6-ю очками (5-4). На третьем месте - сборная Туниса с 1-м очком (3-3). Аутсайдер группы – Саудовская Аравия с 1-м очком (2-7).

Сборная Украины встретится 26 июня в 1/8 финала с фаворитом группы G, в которой по результатам второго тура лидирует сборная Швейцарии с 4 очками.

Сборная Испании встретится 27 июня в 1/8 финала, с командой, которая займет второе место в группе G.