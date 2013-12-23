Определились соперники "Будівельника" на втором этапе Кубка Европы

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соперниками действующего чемпиона Украины станут словенская «Юнион Олимпия», турецкий «Банвит» и израильский «Хапоэль Мигдал Иерусалим».

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Матчи второго группового этапа Еврокубка пройдут в период с 7 января по 19 февраля.

Следует отметить, что и с «Банвитом», и с «Хапоэлем» наши баскетболисты уже встречались в рамках прошлого сезона Еврокубка, и тогда обменялись с обоими соперниками домашними победами.

Как сообщал УНИАН, баскетбольный клуб "Будівельник" выбыл из Евролиги во второй по значимости континентальный турнир - Кубок Европы - после первого группового этапа. В главном континентальном турнире команда одержала 2 победы в 10 матчах, заняв последнее место в группе А.