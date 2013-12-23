Определились соперники "Будівельника" на втором этапе Кубка Европы
На второй стадии Кубка Европы по баскетболу - Тор-32 - киевский «Будівельник» сыграет в группе М.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Соперниками действующего чемпиона Украины станут словенская «Юнион Олимпия», турецкий «Банвит» и израильский «Хапоэль Мигдал Иерусалим».
Читайте также: Определились соперники украинских баскетбольных клубов на Кубке Европы
Матчи второго группового этапа Еврокубка пройдут в период с 7 января по 19 февраля.
Следует отметить, что и с «Банвитом», и с «Хапоэлем» наши баскетболисты уже встречались в рамках прошлого сезона Еврокубка, и тогда обменялись с обоими соперниками домашними победами.
Как сообщал УНИАН, баскетбольный клуб "Будівельник" выбыл из Евролиги во второй по значимости континентальный турнир - Кубок Европы - после первого группового этапа. В главном континентальном турнире команда одержала 2 победы в 10 матчах, заняв последнее место в группе А.