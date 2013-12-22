"Бавария" стала чемпионом мира среди футбольных клубов
Мюнхенская "Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу, победив в финальном матче турнира марокканский клуб "Раджа Касабланка"со счетом 2:0
Финальная встреча турнира состоялась в Марракеше (Марокко), сообщает РИА Новости.
На 7-й минуте счет открыл защитник "Баварии" Данте, откликнувшийся во вратарской на скидку своего партнера по обороне Джерома Боатенга после подачи углового. Второй мяч на 22-й минуте забил Тьяго Алькантара, поразив ворота марокканцев точным ударом с 17 метров после передачи Данте.
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"Бавария" впервые в своей истории завоевала титул чемпиона мира среди клубов. Одновременно этот трофей стал для мюнхенцев пятым в 2013 году - после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, чемпионате и Кубке Германии. Хосеп Гвардиола стал первым тренером, кому удалось стать "клубным"чемпионом мира с двумя разными командами - ранее он праздновал успех с "Барселоной".