"Бавария" стала чемпионом мира среди футбольных клубов

Финальная встреча турнира состоялась в Марракеше (Марокко), сообщает РИА Новости.

На 7-й минуте счет открыл защитник "Баварии" Данте, откликнувшийся во вратарской на скидку своего партнера по обороне Джерома Боатенга после подачи углового. Второй мяч на 22-й минуте забил Тьяго Алькантара, поразив ворота марокканцев точным ударом с 17 метров после передачи Данте.

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"Бавария" впервые в своей истории завоевала титул чемпиона мира среди клубов. Одновременно этот трофей стал для мюнхенцев пятым в 2013 году - после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, чемпионате и Кубке Германии. Хосеп Гвардиола стал первым тренером, кому удалось стать "клубным"чемпионом мира с двумя разными командами - ранее он праздновал успех с "Барселоной".