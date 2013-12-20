НОК Украины и "Школа борьбы" представили спортивный календарь на 2014 год

Национальный олимпийский комитет Украины и общественная организация «Школа борьбы» в рамках глобального спортивного проекта HEROES презентовали календарь на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась на НСК "Олимпийский" в присутствии лучших спортсменов Украины, олимпийских чемпионов, которые поставили личные автографы на экземплярах календаря.

На этот раз страницы календаря украшают портреты олимпийских чемпионов Александра Усика, Ирины Мерлени, Василия Ломаченко, Вячеслава Олейника, Яны Клочковой, Екатерины Серебрянской, Эльбруса Тедеева, Владимира Кличко, Яны Шемякиной, Елены Костевич, Юрия Чебана, Лилии Подкопаевой, Валерия Гончарова, Ольги Харлан, Инны Осипенко-Радомской, Иннесы Кравец, Оксаны Баюл и многих других.

Центральная фигура спортивного календаря - президент Национального олимпийского комитета Украины, чемпион Олимпийских игр 1988 года, шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка.

Кроме того, отмечалось на церемонии, чествование лучших украинских спортсменов и популяризация спорта среди детей и молодежи будет осуществляться с помощью мультипликационного фильма.

Основатель HEROES и "Школы борьбы" Виталий Даниленко сказал: "Это уже не первый календарь, который мы выпускаем. В прошлом году он был посвящен исключительно борьбе, мы популяризировали героев этого вида спорта. Теперь мы пошли дальше - вместе с НОК презентуем календарь, где представлены наши прославленные спортсмены в разных видах спорта. В дальнейшем готовим новые сюрпризы, чтобы удивить спортивную общественность календарями на 2015 год, 2016-й и далее. Считаю, что это нужно не только для спортсменов, но и для рядовых граждан, для повышения среди украинцев уровня популярности разных видов спорта, а также для популяризации прославленных спортсменов-чемпионов среди общественности".