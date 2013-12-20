Вице-президент ФФУ официально ушел в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, против увольнения Стороженко с формулировкой "по состоянию здоровья" высказался президент Федерации футбола Киева Игорь Кочетов. Он предложил наказать вице-президента за «неправомерные действия» на посту вице-президента ФФУ.

Тем не менее, члены исполкома не поддержали Кочетова, проголосовав за удовлетворение заявления Стороженко. Против проголосовали лишь трое членов исполкома, еще двое воздержались.

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Таким образом, с 20 декабря Сергей Стороженко официально не является вице-президентом ФФУ. Его обязанности исполняет Игорь Гатауллин.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня на этом заседании также было принято решение о продлении полномочий главного тренера сборной Украины по футболу Михаила Фоменко, который будет продолжать тренировать национальную команду до декабря 2015 года, конца отборочного цикла к Евро-2016.