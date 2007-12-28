Новый тренер «Динамо» готов учить украинский

Один из самых титулованных тренеров России Юрий Сёмин, чей переход в киевское Динамо стал настоящей сенсацией этой зимы, вернулся в родную тренерскую стихию и с горящими глазами приступил к работе.

В интервью изданию “Чемпионат.ру” тренер рассказал, как ему работается в Киеве.

“Пока решаем организационные вопросы. Я встречался с президентом Динамо, с генеральным директором. С командой ещё не общался, поскольку футболисты до 7 января в отпуске. После Нового года и приступим к работе. Проведём недельный сбор, а после примем участие в Кубке Первого канала”, сказал Сёмин.

Новый наставник бело-голубых настроен решительно: “Киевское Динамо такой клуб, которому победы нужны сегодня. Так что к работе приступил засучив рукава. Побеждать необходимо с самых первых туров.

Кадровые решения главный тренер киевлян отложил до окончания Кубка Первого канала.

“ Клуб подводит итоги сезона сам и решает, кто ему нужен, кто нет. Это логично, ведь люди в Динамо лучше владеют ситуацией. Я ещё не приступил к работе с командой — как я могу принимать такие решения? Работать начну с теми футболистами, которые будут в моем распоряжении, а после Кубка Первого канала буду принимать какие-то кадровые решения”, - сказал Сёмин.

Тренер поделился селекционными планами: “В первую очередь надо посмотреть молодёжь, вчерашних дублеров. Там подросла большая группа хороших футболистов. А дальше — по ситуации. Посмотрим, какие позиции требуют укрепления, определим слабые места и будем проводить точечную селекцию”.

Юрий Семин, очевидно, уже знает, как завоевать доверие украинских болельщиков которые встретили его с некоей настороженностью...

"Чтобы завоевать их доверие, надо хорошо работать и побеждать".

Тем более, тренер говорит, что воспоминания о Киеве у него хорошие. “Очень красивый, уютный город, хорошие люди...”. И финальный аккорд:

-Чувствуете себя за границей?

- Нет. У нас очень много общего, общаемся на русском языке. Просто люди немного другие, жизнь чуть-чуть другая.

- А украинский язык понимаете?

- Конечно, понимаю и готов учить.