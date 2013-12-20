В Киеве к чемпионату Европы построят тренировочную базу по баскетболу

В рамках подготовки к проведению финального турнира чемпионата Европы по баскетболу, который состоится в следующем году в Киеве, начинается строительство тренировочной базы по баскетболу. Уже подписано соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации. Согласно документу, Департамент образования и науки, молодежи и спорта передает коммунальному предприятию «Спецжитлофонд» функции заказчика на выполнение подготовительных работ для обеспечения строительства объекта «Тренировочная база по баскетболу на проспекте Генерала Ватутина в Деснянском районе города Киева».

В профильном департаменте отмечают, что после завершения строительства здание будет причислено к коммунальной собственности территориальной громады города.

Во исполнение новых социальных инициатив Президента Виктора Януковича «Дети – будущее Украины» на базе современной баскетбольной арены создадут детско-юношескую спортивную школу по баскетболу, а также будут работать кружки и секции по игровым видам спорта.

Как сообщает пресс-служба КГГА, сейчас в столице функционирует 267 физкультурно-спортивных клубов, в которых занимаются 166 тыс. человек. Кроме того, в Киеве работает 78 спортивных подростковых клубов, которые посещают 8,8 тыс. детей. Также в 95 детско-юношеских спортивных школах, где получили развитие 90 видов спорта, занимается более 36,5 тыс. детей.