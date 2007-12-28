Житомирский мэр подарила школьникам футбольное поле
07:40, 28 декабря 2007Спорт
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На будущий год будут еще несколько
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.
Подарок получили ученики житомирской школы №5.
По словам Житомирского мэра, это первая площадка в Житомире, построенная за счет местного бюджета. Она также сообщила, что в следующем году планируется построить еще несколько аналогичных площадок.
В.ШЕЛУДЧЕНКО торжественно перерезала красную ленту и получила право на первый удар по мячу с центра поля.
Одна такая площадка обходится городскому бюджету в 200 тыс. гривен.
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