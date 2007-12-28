Житомирский мэр подарила школьникам футбольное поле

К Новому году Житомирский городской председатель Вера ШЕЛУДЧЕНКО подарила школьникам футбольную площадку с искусственным покрытием.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Подарок получили ученики житомирской школы №5.

По словам Житомирского мэра, это первая площадка в Житомире, построенная за счет местного бюджета. Она также сообщила, что в следующем году планируется построить еще несколько аналогичных площадок.

В.ШЕЛУДЧЕНКО торжественно перерезала красную ленту и получила право на первый удар по мячу с центра поля.

Одна такая площадка обходится городскому бюджету в 200 тыс. гривен.