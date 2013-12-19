Дочь Берлускони назначена вице-президентом футбольного клуба ”Милан”

22:09, 19 декабря 2013
Спорт
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Дочь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Барбара назначена вице-президентом и управляющим директором итальянского футбольного клуба ”Милан”.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официальный сайт команды.

Решение о назначении дочери итальянского политика было принято на заседании совета директоров клуба, которое состоялось сегодня.

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