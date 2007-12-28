Результаты 19-го тура английской Премьер-лиги

00:04, 28 декабря 2007
Спорт
2080

Завершился последний матч тура

Матчем Манчестер Сити - Блекберн завершился 19-й тур английской Премьер-лиги. Ничья 2:2 (Вассел 27, Нельсен 30 автогол - Санта Крус 28, 83).

Напомним, что вчера состоялись матчи:

Челси - Астон Вилла 4:4

Вест Хэм - Рэдинг 1:1

Тоттенхэм - Фулхэм 5:1

Сандерленд - МЮ 0:4

Бирмингем - Миддлсбро 3:0

Эвертон - Болтон 2:0

Дерби - Ливерпуль 1:2

Уиган - Ньюкасл 1:0

Портсмут - Арсенал 0:0.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter