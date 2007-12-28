Результаты 19-го тура английской Премьер-лиги
00:04, 28 декабря 2007Спорт
2080
Завершился последний матч тура
Матчем Манчестер Сити - Блекберн завершился 19-й тур английской Премьер-лиги. Ничья 2:2 (Вассел 27, Нельсен 30 автогол - Санта Крус 28, 83).
Напомним, что вчера состоялись матчи:
Челси - Астон Вилла 4:4
Вест Хэм - Рэдинг 1:1
Тоттенхэм - Фулхэм 5:1
Сандерленд - МЮ 0:4
Бирмингем - Миддлсбро 3:0
Эвертон - Болтон 2:0
Дерби - Ливерпуль 1:2
Уиган - Ньюкасл 1:0
Портсмут - Арсенал 0:0.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter