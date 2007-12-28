Результаты 19-го тура английской Премьер-лиги

Завершился последний матч тура

Матчем Манчестер Сити - Блекберн завершился 19-й тур английской Премьер-лиги. Ничья 2:2 (Вассел 27, Нельсен 30 автогол - Санта Крус 28, 83). Напомним, что вчера состоялись матчи: Челси - Астон Вилла 4:4 Вест Хэм - Рэдинг 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 5:1 Сандерленд - МЮ 0:4 Бирмингем - Миддлсбро 3:0 Эвертон - Болтон 2:0 Дерби - Ливерпуль 1:2 Уиган - Ньюкасл 1:0 Портсмут - Арсенал 0:0.

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