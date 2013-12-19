Определились соперники украинских баскетбольных клубов на Кубке Европы

Столичный клуб сыграет в Группе M, где его соперниками станут "Олимпия" (Любляна, Словения), "Хапоэль" (Иерусалим, Израиль), "Банвит" (Стамбул, Турция).

В свою очередь "Химик" выступит в Группе N со "Страсбургом" (Франция), "Альбой" (Бердин, Германия) и клубом "Раднички" (Белград, Сербия).

Об этом сообщает isport.ua/basketball.

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Напомним, что "Химик" в последнем матче первого группового этапа Кубка Европы черногорской "Будучности" - 87:91, и с показателями побед и поражений 6/3 занял второе место в группе, выйдя во второй этап.

В свою очередь "Будівельник" выступал в самой престижной среди континентальных клубных турниров Евролиге, не сумев попасть в тройку лучших команд по итогам первого этапа и выбыв во второй по значимости Еврокубок. На данный момент у "строителей" показатель побед и поражений 2/7. 19 декабря команда проводит последний матч в нынешнем сезоне в Евролиге, играя в гостях с испанской "Барселоной".

Еще один представитель Украины в еврокубках - "БК "Киев" - выступал в третьем по значимости Кубке Вызова и прекратил борьбу в турнире уже после группового этапа, выиграв 2 матча при 4 поражениях.