Украина осталась на 18-м месте в рейтинге ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В первой 20-ке команд изменения произошли лишь в самой концовке. Сборная Боснии и Герцеговины, которая впервые в истории попала в число участников финального турнира Чемпионата мира, поднялась с 21-го на 19-е место. Соответственно, на одну ступеньку вниз опустились команды Франции (20-я) и Мексики (21-я).

Среди первых 18-ти команд изменений не произошло.

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Рейтинг, как и прежде, возглавляют национальные сборные Испании, Германии и Аргентины.

Как сообщал УНИАН, рейтинг ФИФА обновляется раз в месяц. Следующая версия рейтинга будет опубликована 16 января. Впрочем, в ней также не стоит ожидать изменений, так как матчей с участием ведущих национальных сборных в этот период времени не запланировано.