Соперник донецкого "Шахтера" по Лиге Европы получил нового тренера

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Контракт специалиста с «Викторией» рассчитан на 2,5 года – до лета 2016-го.

Напомним, что на этом посту Угрин сменил Павла Врбу, который ранее принял приглашение возглавить сборную Чехии.

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"Виктория" стала соперником "Шахтера" по результатам жеребьевки, которая состоялась 16 декабря.

Обе команды выбыли в Лигу Европы из самого престижного футбольного еврокубка - Лиги чемпионов. Там команды на групповом этапе заняли третьи места в своих квартетах. "Шахтер" по итогам группового турнира уступил английскому "Манчестер Юнайтед" и немецкому "Байеру", опередив испанский "Реал Сосьедад".

В свою очередь, "Виктория" не смогла на равных соперничать с английским "Манчестер Сити" и немецкой "Баварией", обойдя российский ЦСКА.