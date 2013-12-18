Украинец стал лучшим легкоатлетом Европы в ноябре

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

Звание лучшего легкоатлета месяца Ситковскому принесла победа на марафоне во Флоренции. 24 ноября он преодолел дистанцию 42,195 км за 2:09.14 час., которые стали его личным рекордом и вторым результатом в европейском топ-листе 2013 года.

По теме: "Украинский футбол" назвал лучшего игрока Украины

В голосовании за звание лучшего легкоатлета ноября Ситковский, представляющий на национальных соревнованиях Донецкую область, обошел британского мастера кросса Энди Вернона и российского скорохода Павла Трофимова. Они заняли второе и третье места соответственно.

Голосование за звание лучших легкоатлетов месяца в Европе проходит в трех категориях – среди экспертов, журналистов и болельщиков.