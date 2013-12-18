ФК "Арсенал" нашел нового спонсора - сайт клуба

Как сообщает официальный сайт команды, фанаты вместе с игроками разработали план по возрождению клуба.

"Уже проделан огромный этап работы: разработан бизнес-план, бюджет, готовятся документы на регистрацию юр. лица и улаживаются формальности, но главное - найдены неравнодушные к судьбе украинского футбола люди, готовы оказать финансовую помощь. На данный момент один иностранный инвестор изъявил свое желание рассмотреть возможность своего финансового участия в деле возрождения «Арсенала»", - сказано в сообщении.

Напомним, столичный "Арсенал" из-за нехватки средств был вынужден сняться с чемпионата Украины и начать процедуру банкротства. Сегодня, 18 декабря, должно состояться заседание Общего собрания участников Премьер-лиги, на котором должны рассматривать вопрос исключения "Арсенала" из соревнований.