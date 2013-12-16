Виталий Кличко прервал боксерскую карьеру и объявлен почетным чемпионом WBC

23:17, 16 декабря 2013
Спорт
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Всемирный боксерский совет объявил свое решение

Виталий Кличко

WBC признал Виталия Кличко "почетным" чемпионом мира.

Об этом сообщает специализированный сайт boxingscene.com.

Это одна из самых престижных наград в боксе. В случае, если украинец решит продолжить выступления, он получит первоочередное право встретиться с обладателем титула WBC. Но в данный момент, пояс по версии WBC становится вакантным.

После объявления решения Виталий Кличко заявил: "Благодарю WBC и президента Хосе Сулеймана за оказанную поддержку в борьбе за демократию и свободу Украины. Это была честь для меня владеть титулом чемпиона мира по версии WBC. Статус почетного чемпиона оставляет мне теоретический шанс вернуться в бокс, однако это сложно представить, учитывая мою занятость. Сейчас я полностью сосредоточен на политике, так как чувствую, что нужен людям в моей стране. Мой брат Владимир продолжит ковать спортивную славу Кличко, и я буду всегда поддерживать его, точно так же, как он поддерживает меня в политических баталиях".

Как сообщал УНИАН, Виталий Кличко должен был определиться со своими планами на спортивную карьеру до 30 ноября 2013 года, однако затем в WBC ему предоставили право отложить принятие решения до середины декабря.

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