Блохин останется в "Динамо" до окончания сезона 2013/14

15:27, 16 декабря 2013
Спорт
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На встрече президента «Динамо» Игоря Суркиса и главного тренера Олега Блохина, которая состоялась в понедельник, 16 декабря, и продолжалась более двух часов, стороны пришли к согласию относительно продолжения сотрудничества до окончания сезона 2013/14.

Блохин останется в

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

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В свою очередь Блохин выразил уверенность в том, что ему удастся решить с командой все задачи, поставленные на сезон

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