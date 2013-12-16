Блохин останется в "Динамо" до окончания сезона 2013/14
15:27, 16 декабря 2013Спорт
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На встрече президента «Динамо» Игоря Суркиса и главного тренера Олега Блохина, которая состоялась в понедельник, 16 декабря, и продолжалась более двух часов, стороны пришли к согласию относительно продолжения сотрудничества до окончания сезона 2013/14.
Блохин останется в "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).
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В свою очередь Блохин выразил уверенность в том, что ему удастся решить с командой все задачи, поставленные на сезон
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