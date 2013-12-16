"Шахтер" и "Черноморец" получили соперников в 1/16 финала Лиги Европы
14:31, 16 декабря 2013Спорт
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Одесситы сыграют с французским Лионом, а дончане - с чешской "Викторией"
Фото : s-friends.org.ua
В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA).
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Согласно результатам жеребьевки "Черноморец" сыграет с французским "Лионом", а "Шахтер" - с чешской "Викторией" (Пльзень).
Матчи состоятся 20 и 27 февраля 2014 года.
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