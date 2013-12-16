"Шахтер" и "Черноморец" получили соперников в 1/16 финала Лиги Европы

14:31, 16 декабря 2013
Спорт
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Одесситы сыграют с французским Лионом, а дончане - с чешской "Викторией"

Фото : s-friends.org.ua

В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA).

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Согласно результатам жеребьевки "Черноморец" сыграет с французским "Лионом", а "Шахтер" - с чешской "Викторией" (Пльзень).

Матчи состоятся 20 и 27 февраля 2014 года.

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