"Шахтер" и "Черноморец" получили соперников в 1/16 финала Лиги Европы

Одесситы сыграют с французским Лионом, а дончане - с чешской "Викторией"

В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA). Читайте также: "Динамо" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с "Валенсией" Согласно результатам жеребьевки "Черноморец" сыграет с французским "Лионом", а "Шахтер" - с чешской "Викторией" (Пльзень). Матчи состоятся 20 и 27 февраля 2014 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter