"Манчестер Сити" и "Барселона" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

Церемонию жеребьевки провел посол финала Лиги чемпионов, который в мае 2014 года пройдет в столице Португалии - Лиссабоне, победитель турнира в составе мадридского "Реала" один из лучших португальских футболистов в истории Луиш Фигу.

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Согласно результатам жеребьевки были составлены такие пары: "Манчестер Сити" - "Барселона", "Олимпиакос" - "Манчестер Юнайтед", "Байер" - "Пари-Сен Жермен", "Милан" - Атлетико", "Галатасарай" - "Челси", "Шальке" - "Реал", "Арсенал" - "Бавария" и "Зенит" - "Боруссия".

Матчи 1/8 финала пройдут в феврале-марте 2014 года.