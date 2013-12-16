Стал известен соперник "Днепра" в 1/16 финала Лиги Европы

Днепропетровцы сыграют с "Тоттэнхемом"

В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA). Читайте также: "Динамо" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с "Валенсией" Согласно результатам жеребьевки "Днепр" сыграет с английским "Тоттенхэм Хотспур"

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