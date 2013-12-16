Стал известен соперник "Днепра" в 1/16 финала Лиги Европы
14:26, 16 декабря 2013Спорт
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Днепропетровцы сыграют с "Тоттэнхемом"
"Днепр" сыграет с "Тоттенхэмом" / Фото: fcdnipro.ua
В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA).
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Согласно результатам жеребьевки "Днепр" сыграет с английским "Тоттенхэм Хотспур"
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