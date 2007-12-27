Семин даст Ващуку последний шанс

Главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин побеседовал по телефону с вице-капитаном Владиславом Ващуком, который, как сообщал "СЭ", оказался в числе тех, кого президент клуба Игорь Суркис был готов выставить на трансфер.

"Этот футболист многое сделал для команды, и мне показалось, что он имеет право на еще один шанс, - сказал Семин корреспонденту. - Заключая контракт с "Динамо", согласился с мнением Суркиса, что оценку выступлению каждого игрока в 2007 году должны давать те, кто лучше знаком с ситуацией, ведь я видел не все матчи киевлян в нынешнем сезоне. Но в случае с Ващуком, контракт которого с клубом заканчивается будущим летом, решил сделать исключение. Первый сбор в Израиле станет решающим не только для нашего опытного защитника, но и для многих других динамовцев. 7 января официально вступает в силу мой контракт, 8-го меня представят игрокам, а 9-го - впервые соберу их на тренировку. Лишь после Кубка Первого канала сделаю выводы, с кем из футболистов нам по пути, а с кем предстоит расстаться".

Динамомания

Кубок Первого канала пройдет в Израиле уже в третий раз.

В группе А сыграют ЦСКА (Москва), "Шахтер" (Донецк), "Бейтар" (Иерусалим)

Динамовцы будут играть в группе В со "Спартаком" (Москва) и "Црвеной Звездой" (Белград).

Победители групп встретятся в финале.

Календарь игр:

23 января "Бейтар" - "Шахтер"

24 января "Спартак" - "Динамо"

26 января "Динамо" - "Црвена Звезда"

27 января ЦСКА - "Шахтер"

28 января "Црвена Звезда" - "Спартак"

29 января "Бейтар" - ЦСКА

31 января Финал