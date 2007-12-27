Семин даст Ващуку последний шанс
Выводы сделают после Кубка Первого канала
Главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин побеседовал по телефону с вице-капитаном Владиславом Ващуком, который, как сообщал "СЭ", оказался в числе тех, кого президент клуба Игорь Суркис был готов выставить на трансфер.
"Этот футболист многое сделал для команды, и мне показалось, что он имеет право на еще один шанс, - сказал Семин корреспонденту. - Заключая контракт с "Динамо", согласился с мнением Суркиса, что оценку выступлению каждого игрока в 2007 году должны давать те, кто лучше знаком с ситуацией, ведь я видел не все матчи киевлян в нынешнем сезоне. Но в случае с Ващуком, контракт которого с клубом заканчивается будущим летом, решил сделать исключение. Первый сбор в Израиле станет решающим не только для нашего опытного защитника, но и для многих других динамовцев. 7 января официально вступает в силу мой контракт, 8-го меня представят игрокам, а 9-го - впервые соберу их на тренировку. Лишь после Кубка Первого канала сделаю выводы, с кем из футболистов нам по пути, а с кем предстоит расстаться".
Кубок Первого канала пройдет в Израиле уже в третий раз.
В группе А сыграют ЦСКА (Москва), "Шахтер" (Донецк), "Бейтар" (Иерусалим)
Динамовцы будут играть в группе В со "Спартаком" (Москва) и "Црвеной Звездой" (Белград).
Победители групп встретятся в финале.
Календарь игр:
23 января "Бейтар" - "Шахтер"
24 января "Спартак" - "Динамо"
26 января "Динамо" - "Црвена Звезда"
27 января ЦСКА - "Шахтер"
28 января "Црвена Звезда" - "Спартак"
29 января "Бейтар" - ЦСКА
31 января Финал