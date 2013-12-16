"Украинский футбол" назвал лучшего игрока Украины
13:54, 16 декабря 2013Спорт
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В традиционном ежегодном опросе, проведенном среди болельщиков, СМИ и футбольных экспертов изданием «Украинский футбол», сразу два игрока получили абсолютно одинаковую сумму баллов
Андрей Ярмоленко поделил звание лучшего с Коноплянкой
Андрей Ярмоленко из киевского "Динамо" и Евгений Коноплянка, представляющий днепропетровский "Днепр" одновременно стали лучшими игроками 2013 года.
Об этом сообщает официальный сайт ФК «Динамо» (Киев).
Ярмоленко и Коноплянка набрали по 283 очка.
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Вместе с тем, Ярмоленко назвали лучшим игроком года 64 респондента, а Коноплянку поставили в опросе на первое место 54 раза.
«Украинский футбол» проводит опрос на звание лучшего футболиста года ежегодно.
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