Молодежная сборная Украины по хоккею заняла четвертое место на ЧМ

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

В последних двух турах соревнований украинцы одержали одну победу и один матч проиграли. Сначала была обыграна команда Великобритании - 4:0, а затем последовал проигрыш от сборной Италии - 2:4.

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Таким образом, украинцы в основное время выиграли два матча. Также в основное время они проиграли трижды. Команда набрала 6 очков и заняла четвертое место в турнире 6 сборных.

Победу в соревнованиях и путевку во второй по значимости Дивизион 1А завоевала сборная Италии - 13 очков. Команда которая займет последнее место в нынешнем сезоне в Дивизионе 1А и опустится в 1В определится на турнире, который пройдет на этой неделе.

Что касается Элит-Дивизиона, то сильнейшие команды мира разыграют титул чемпиона на новогодние праздники. Турнир по традиции пройдет в конце декабря - начале января.