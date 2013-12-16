Баскетбольная Суперлига назвала пятерку лучших игроков недели

Об этом УНИАН сообщили в Суперлиге.

Лучшими защитниками стали Пол Дилейни («Химик»), на счету которого 16 очков, 12 передач, 5 подборов и 4 перехвата, а также Руслан Отверченко («Киев») – 27 очков, 6 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

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Среди форвардов были отмечены Александр Сизов («Николаев») – 10,5 очков, 11 подборов, 1 передача и 1 перехват и Станислав Тимофеенко («Днепр»), который в среднем за игру набирал 19 очков, делал 13,5 подборов, 3 передачи и 1,5 перехвата.

Лучшим центровым признан Ларон Денди («Ферро-ЗНТУ») – 17 очков, 11 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Отметим, что главной сенсацией недели стало очередное поражение действующего чемпиона и участника самого престижного клубного баскетбольного турнира - Евролиги - киевского "Строителя", который на своей площадке уступил "Черкасским Мартышкам", - 74:86. В свою очередь лидер чемпионата "Донецк" в гостях обыграл "Кривбасс" - 78:67.

В турнирной таблице у "Донецка" 9 побед при 1 поражении. Вторым идет "Химик" (Южный) - 8/1, третьим - "Одесса" 7/1. "Строитель" занимает 6-ю ступеньку в таблице - 5/5.