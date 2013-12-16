Баскетбольная Суперлига назвала пятерку лучших игроков недели
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины среди клубов Суперлиги, по итогам которых обозреватели официального сайта турнира определили пятерку лучших игроков.
Об этом УНИАН сообщили в Суперлиге.
Лучшими защитниками стали Пол Дилейни («Химик»), на счету которого 16 очков, 12 передач, 5 подборов и 4 перехвата, а также Руслан Отверченко («Киев») – 27 очков, 6 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
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Среди форвардов были отмечены Александр Сизов («Николаев») – 10,5 очков, 11 подборов, 1 передача и 1 перехват и Станислав Тимофеенко («Днепр»), который в среднем за игру набирал 19 очков, делал 13,5 подборов, 3 передачи и 1,5 перехвата.
Лучшим центровым признан Ларон Денди («Ферро-ЗНТУ») – 17 очков, 11 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
Отметим, что главной сенсацией недели стало очередное поражение действующего чемпиона и участника самого престижного клубного баскетбольного турнира - Евролиги - киевского "Строителя", который на своей площадке уступил "Черкасским Мартышкам", - 74:86. В свою очередь лидер чемпионата "Донецк" в гостях обыграл "Кривбасс" - 78:67.
В турнирной таблице у "Донецка" 9 побед при 1 поражении. Вторым идет "Химик" (Южный) - 8/1, третьим - "Одесса" 7/1. "Строитель" занимает 6-ю ступеньку в таблице - 5/5.